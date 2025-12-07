我是廣告 請繼續往下閱讀

▲社會局長蔡宛芬代表接受3510地區扶輪社捐贈扶輪之子助學金146萬餘元。（圖／高市府社會局提供）

為感謝國際扶輪社認養高雄市弱勢家庭學子提供助學金，高市府社會局今(7)日辦理捐贈儀式，社會局表示，國際扶輪3510地區自民國100年起認養高雄市弱勢兒少，提供生活扶助金，協助家境困難的孩子們就學階段的基本所需，迄今共10,944名兒少受惠，認養金高達1億3,132萬餘元，今年國際扶輪3510地區偕33個扶輪社認養社會局服務的119名兒少，認養金達146萬餘元。社會局長蔡宛芬表示，高雄市政府社會局致力社會福利社區化，目前共設有18處社福中心，將社會福利輸送到每個角落，就近服務與陪伴弱勢家庭，積極結合民間團體等社會資源，提供民眾在地、便利、可及性的社會福利服務，陪伴民眾面對生活驟變與挑戰時，能有足夠支持與資源，安穩身心、度過難關。為感謝國際扶輪社熱心公益，認養高雄市弱勢家庭學子提供助學金，高雄市政府社會今天於婦幼青少年活動中心辦理捐贈儀式，並安排兒少們與認養社友相見歡，兒少們送上親手寫的感謝卡，向熱心的扶輪社友表達感激之情。國際扶輪3510地區總監邱綉惠鼓勵在場的兒少們，即便處在挑戰與困境中，也不要放棄擁有夢想、一步一腳印築夢踏實，成為自己理想的樣貌，並不忘把曾經獲得的溫暖與關愛，傳遞給更多需要幫助的人，成為社會中的韌性力量。