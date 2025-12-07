我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市發生驚悚搶車案，一名55歲汪姓男子昨（6）日下午在豐原區一間超商外，趁著當時外面一輛轎車沒熄火，直接坐上車要強行把車開走，張姓車主發現後也跑回車內要阻止，但搶車男子先將車加速倒退，接著將車主甩到車道上，差點遭後方車輛輾過，造成車主手肘擦挫傷。警方獲報循線展開追捕，成功在路上將其攔停，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。根據監視器畫面，車輛經過這間超商，一輛白色轎車加速倒退，差點就要撞上，而駕駛座內一名男子竟然直接被甩飛到車道上，整個人趴在地上，幸好開車的駕駛反應快，立刻往左切才沒有輾過去。據悉，汪男是南部人，現居在新竹，無業，昨天原欲騎車返回南部老家，疑因機車沒油，經過超商時發現有車沒熄火，遂臨時起意偷車。汪姓男子已經被被警方帶回，訊後將依涉嫌違反竊盜罪，移送台中地檢署偵辦。