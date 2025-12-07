我是廣告 請繼續往下閱讀

▲哈伯德冰川是世上少數沒受到全球暖化影響消退，依舊持續向前推進的冰川之一。（圖／郭鎧紋提供）

▲哈伯德冰川、門登霍爾冰川都可能因地震、洪水導致天災，民眾安排相關旅程務必要特別小心。（圖／郭鎧紋提供）

美國阿拉斯加州與加拿大邊界，台灣時間今（7）日突發規模7.0地震，位置就在北美觀光勝地「哈伯德冰川」，地震專家郭鎧紋表示，該地區，1964年也曾發生規模9.2地震，考量到冰川會導致堰塞湖、洪水等災害，若有規劃相關行程，務必要注意當地地震活動狀況和相關警示。郭鎧紋指出，哈伯德冰川是世上少數沒受到全球暖化影響消退，依舊持續向前推進的冰川之一，冰川前進時形成冰壩，阻斷南方「拉塞爾峽灣（Russell Fjord）」的入口，冰壩後方形成了一個湖泊，也就是「堰塞湖」，1986年、2002年都曾發生潰壩，短時間大量湖水溢出，造成周邊洪水災害。郭鎧紋說明，哈伯德冰川是北美大陸最大的崩解冰川，目前已經推進了100多年；哈伯德冰川一帶曾在1964年3月28日出現規模9.2地震，震央位置距離今天發生規模7地震的中心只有426公里，顯現該區域就是強震好發帶，搭配堰塞湖有很大的危機。郭鎧紋也補充，除了哈伯德冰川外，阿拉斯加朱諾（Juneau）的門登霍爾冰川（Mendenhall Glacier），也因為持續消退，在山區形成冰川湖，夏季融冰期間湖水水位快速上升，並引發洪水，且一年比一年嚴重趨勢。郭鎧紋提醒，不論是哈伯德冰川或門登霍爾冰川，旅遊旺季時都會有郵輪航行，許多台灣人也會前往朝聖，除了旅遊外，也要密切關注當地的地震活動，以及相關天災警示資訊。