雙12麥當勞、必勝客買一送一！肯德基、三商炸雞12大速食優惠一覽

麥當勞：買一送一！免費送漢堡、薯條、玉米湯優惠券 歡樂送也優惠

▲麥當勞「買一送一」歲末雙享祭優惠券倒數快把握。（圖／翻攝自麥當勞官網）

必勝客：買一送一、大披薩199元！APP披薩12元神券 雙12優惠

「PK雙饗卡APP」神券限時開搶！

下殺24折「PK APP隨饗券」囤貨推薦！

▲必勝客雙12優惠「比買一送一便宜」年末開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基：12月「買一送一」優惠代碼！套餐99元起、5炸雞＋6蛋撻388元

「買一送一」12組優惠代碼！

「99元套餐、199元爽嗑餐」

「PK雙饗卡APP限定」

12月「炸翻星期三」優惠券PK APP會員限定「買一送一」！

▲肯德基雙12優惠多達12組「買一送一」優惠代碼。（圖／記者蕭涵云攝）

拿坡里：大披薩買一送一！8塊烤雞199元、3塊炸雞109元

三商炸雞：雞腿桶199元、灑粉酥炸棒腿99元！比買一送一便宜

達美樂：大披薩買一送一送大可樂！聖誕披薩半價優惠

▲漢堡王雙12繼續吃「歲末歡慶優惠券」，「加1元多1件」、漢堡50元有找，現省2723元。全台門市法式芥末豬排堡買一送一。（圖／漢堡王提供）

漢堡王：買一送一法式芥末豬排堡！勁濃起士新品開吃

摩斯漢堡：12月新品開吃！早餐買3送1跨店取優惠

頂呱呱：《鬼娃恰吉》磁吸燈箱盲袋！第二波聯名商品快搶

繼光香香雞：買一送一！「寄炸雞」跨店取優惠：免費多吃2份

「香香炸雞買一送一」！

「香香炸雞」兌換券99元升級雙享！

買10送2「寄炸雞」跨店取新服務！

▲德克士炸雞歲末推出「黃金龍蝦風味Q蝦堡」新品，分享餐下殺65折優惠。（圖／德克士炸雞 dicos.com.tw）

德克士炸雞：「黃金龍蝦風味Q蝦堡」歲末新品開吃！分享餐65折

21風味館：7折「21

熟客券

」獨家優惠開吃

！