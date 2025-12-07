雙12麥當勞、必勝客買一送一！肯德基、三商炸雞12大速食優惠一覽

2025年末迎接雙12購物節，「買一送一」炸雞、披薩最新速食優惠！《NOWNEWS今日新聞》記者整理麥當勞、必勝客、肯德基、拿坡里、三商炸雞、達美樂、漢堡王、摩斯漢堡、頂呱呱、繼光香香雞、21風味館、德克士炸雞12大速食優惠，本文提供給讀者一次掌握。
麥當勞：買一送一！免費送漢堡、薯條、玉米湯優惠券 歡樂送也優惠
◾️麥當勞歲末雙享祭「買一送一」優惠券最後開吃！即日起至12月9日（或售完為止），全台門市現場或歡樂送優惠都能用，電子優惠券點此看。最划算「買一送一」喝焦糖奶茶（冰）、金選美式（熱/冰）、可口可樂、零卡可口可樂、雪碧、檸檬風味紅茶。
早餐「薯餅」兩件59元、「豬肉滿福堡」兩件69元、「現烤焙果」兩件89元、「6塊麥克雞塊」兩件99元；主餐兩件99元組合有麥脆雞腿（原味／辣味）、大薯、6塊麥克雞塊，「四盎司牛肉堡」則是兩件149元；雙人餐209元爽吃指定雙主餐搭配4塊麥克雞塊、中薯、2杯38元飲品。
提醒大家，雙享優惠限同品項，不可混搭不同品項使用；麥脆雞腿2塊99元優惠限同口味，部位恕不指定、更換。
◾️麥當勞本周11大優惠券！免費送「漢堡、薯條、玉米湯」：最新APP全球版門市限定，今12月7日最後一天，早餐時段單點經典滿福系列「免費送薯餅」、單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」。
買超值全餐「免費送漢堡」、單點6塊麥克雞塊「免費送小薯」、買超值全餐「免費送小杯玉米湯」、單點極選系列漢堡「免費送中薯」、買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」、單點四盎司牛肉堡「免費送小杯玉米湯」、買超值全餐「免費送小薯」、單點麥香魚／麥香雞「免費送38元飲品」、單點大麥克／勁辣雞腿堡／雙層牛肉吉事堡「免費送小杯玉米湯」、單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小薯」。
必勝客：買一送一、大披薩199元！APP披薩12元神券 雙12優惠
必勝客表示，雙12歲末年終披薩優惠！即日起至12月15日，全台門市「買一送一」最便宜59元起，大披薩199元開吃！APP披薩12元神券、囤貨推薦下殺24折隨饗券一次整理。
◾️「巧克力QQ球五顆買一送一」59元。
◾️「黃金雞柳條四條買一送一」99元。
◾️必勝客大披薩199元！外帶13吋義式培根黃金薯「免費升級」薄脆餅皮。
◾️個人披薩「第二件半價」160元起：鐵板雙牛／明太子炙燒嫩雞／超級總匯／彩蔬鮮菇／夏威夷／雙層美式臘腸。
◾️單點紙包麵／義大利麵／紙包飯／燉飯「免費送個人披薩」一款：夏威夷／四小福／雙層美式臘腸／日式照燒雞／彩蔬鮮菇（擇1）170元起。
◾️1+1 149元！義式手工薄披薩：韓式雙醬雪花牛／五重起司蒜香雞（2選1）+飲料：百事可樂／七喜／飛想茶（3選1）149元。
◾️薯在好食雞餐333元起：大披薩炙燒明太子嫩雞／金沙黃金脆雞（2選1）+薯金幣小份+飲料1.25L：百事可樂／七喜／原萃+8元（3選1）。
◾️千島海鮮個人披薩XL套餐189元：千島海鮮個人披薩+兩份副食+飲料。
「PK雙饗卡APP」神券限時開搶！
根據PK雙饗卡APP，肯德基雙12購物節神券重磅回歸，12月9日、12月12日限時四天早上10點準時開搶，PK雙饗卡APP點此進：
◾️個人披薩12元：六吋個人鬆厚比薩1個（限定120元(含)以下口味）。
◾️小披薩212元：2個9吋鬆厚比薩（限定430元(含)以下口味）。
◾️一公尺派對盒1312元：外帶大披薩3個（限方形帕瑪森鬆厚餅皮）+黃金和風鱈魚塊8個+巧克力QQ球8個+BBQ烤雞4翅4腿+薯金幣大份+德國芝心腸6條+蒜香起司軟法5個+黃金雞軟骨大份+BBQ厚燒2腿2排+酥炸杏鮑菇1份+黃金雞柳條8條。
下殺24折「PK APP隨饗券」囤貨推薦！
即日起至12月31日：
◾️3套「小火山上癮餐」666元：每套9吋比薩搭配原味火山熔岩餅皮，限520元(含)以下口味（期間限定、門市限定口味除外，口味依門市供應為主）。
◾️10套「超值大披薩+大瓶可樂餐」1999元：每套外帶13吋超值美味鬆厚比薩（限620元(含)以下口味，可加價升級口味）+1.25L百事可樂／七喜。
即日起至12月15日：
◾️3套「三個披薩爽吃組」1836元：每套2個13吋鬆厚比薩（限770元(含)以下口味）+9吋鬆厚比薩（限520元(含)以下口味）。
◾️5套「經典大披薩隨饗組」1212元：每套13吋經典或超值美味鬆厚披薩（限770元(含)以下口味）。
◾️6套「義大利飯／麵買1送2」834元：每套買1個義大利飯／麵（限139元口味），送個人披薩（限89元口味，超過可加價升級）+巧克力QQ球4顆。義大利飯／麵選189元口味須加價70元、選259元口味須加價140元。
肯德基：12月「買一送一」優惠代碼！套餐99元起、5炸雞＋6蛋撻388元
肯德基表示，12月「嗑翻雙12」優惠代碼免搶券！即日起至12月15日限時14天開吃：
「買一送一」12組優惠代碼！
◾️40648：大香酥脆薯買一送一 66元。
◾️40593：大玉米濃湯買一送一 52元。
◾️40457：4塊上校雞塊買一送一 49元。
◾️50446：雙色轉轉QQ球買一送一 59元。
◾️40626：8塊上校雞塊買一送一 98元。
◾️40693：黃金超蝦塊買一送一 59元。
◾️40459：中百事可樂買一送一 38元。
◾️40694：中冰無糖綠茶買一送一 38元。
◾️40695：經典冰奶茶買一送一 38元。
◾️40696：中經典熱奶茶買一送一 38元。
◾️40697：中冰檸檬紅茶買一送一 38元。
◾️40698：中七喜買一送一 38元。
「99元套餐、199元爽嗑餐」
◾️40641：咔啦雞腿堡+原味蛋撻 99元。
◾️40642：2塊咔啦脆雞+小無糖茉莉綠茶 99元。
◾️40636：2塊青花椒香麻脆雞+原味蛋撻+小無糖茉莉綠茶 129元
◾️40699：2塊咔啦脆雞+4塊上校雞塊+小香酥脆薯+原味蛋撻+小百事可樂 199元。
◾️40700：咔啦雞腿堡+群星盒（4塊上校雞塊+小香酥脆薯+原味蛋撻+小百事可樂）199元。
◾️40686：咔啦雞腿堡+青花椒咔啦雞腿堡+2顆原味蛋撻+2杯小冰無糖綠茶(小) 209元。
◾️40649：4塊上校雞塊+6顆原味蛋撻 205元。
◾️50481：5塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻 歡聚桶388元。
「PK雙饗卡APP限定」
◾️鱈魚圈圈買一送一 59元。
◾️咔啦脆雞x+青花椒香麻脆雞+小香酥脆薯+小無糖茉莉綠茶 139元。
◾️咔啦雞腿堡+中香酥脆薯+原味蛋撻+中百事可樂 149元。
◾️6塊咔啦脆雞+4顆原味蛋撻+2杯小百事可樂 388元。
12月「炸翻星期三」優惠券PK APP會員限定「買一送一」！上午10:30準時開搶，肯德基優惠網址點此進：
◾️12月10日
「原味蛋撻買一送一」47元。
「咔啦脆雞 x 6」239元。
「咔啦雞腿堡+小香酥脆薯+2顆原味蛋撻+中百事可樂」159元。
◾️12月17日
「咔啦雞腿堡買一送一」95元。
「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」399元。
「雙色轉轉QQ球+2顆原味蛋撻+小無糖茉莉綠茶」79元。
拿坡里：大披薩買一送一！8塊烤雞199元、3塊炸雞109元
12月拿坡里炸雞、披薩、烤雞最強優惠，即日起至12月18日：
◾️外帶「8塊烤雞」特價199元（原價520元），2塊雞腿＋2塊腿排＋2塊雞翅＋2塊微辣青花椒雞翅，平均一塊24.8元、下殺38折。
◾️外帶／內用「3塊炸雞」特價105元（原價195元），平均每塊35元。
◾️新品大披薩「買一送一」特價490元（原價880元起），口味包括招牌牛丼披薩／濃起司五重對披薩／金賞烏魚子披薩。
提醒大家，烤雞不可更換為炸雞；炸雞可加價升級為炸雞腿，雞肉部位恕不挑選。優惠活動限門市，外送平台及西湖店不適用。
三商炸雞：雞腿桶199元、灑粉酥炸棒腿99元！比買一送一便宜
三商炸雞表示，年底強檔優惠「最炸年終慶」，即日起至12月22日，經典炸雞全面下殺優惠，內用或外帶「雞腿酷滋桶」特價199元（原價410元），內含兩隻酷樂雞腿與一斤重的滋汁腿排塊；還加碼「灑粉酥炸棒腿」特價99元（原價149元）、「三隻墨西哥醬辣雞腿」加送「三塊義式炸雞」特價225元（原價420元）。
達美樂：大披薩買一送一送大可樂！聖誕披薩半價優惠
達美樂表示，優惠代碼「873914」爽吃外送大披薩買一送一、優惠代碼「770779」外帶大披薩買一送一再送大可樂。
聖誕披薩半價開吃！達美樂全新「相思抹茶火山披薩」優惠代碼「694771」外帶399元；「頂鮭豪牛雙饗披薩」優惠代碼「429761」外帶459元；「起司火山口拼盤」499元。即日起外帶、外送「一擲High狂歡盒」歡聚優惠價1399元。
漢堡王：買一送一法式芥末豬排堡！勁濃起士新品開吃
漢堡王表示，年末優惠大放送，全台門市單點「法式芥末豬排堡買一送一」104元，「法式芥末豬排堡套餐買一送一」也才149元，即日起至售完為止（不適用機場內、科技廠內、兒童樂園門市）。
即日起至12月31日，還有漢堡王「歲末歡慶優惠券」倒數爽吃，4塊雞塊、薯條、薯球等「加1元多一件」，相當於最低48折起；雙堡「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「華鱈魚堡＋脆雞堡」99元起；「1+1自由配」69元；「單人滿足餐」4件組最低49折、109元起，「雙人激省餐」組合189元起，整張優惠券現省2723元吃到年底。
摩斯漢堡：12月新品開吃！早餐買3送1跨店取優惠
摩斯漢堡表示，12月新品推薦早餐「櫻桃鴨福堡」75元、推薦主餐「壽喜燒雙牛珍珠堡」115元，「月亮薯條」65元、搭配套餐可享60元加購優惠，「大麥仁紅豆湯」70元，「摩斯冰可可」55元，「熱可可拿鐵咖啡」85元，「蘋果鳳梨蒟蒻」45元。12月15日起全新貝果系列早餐上市，「培根雞蛋貝果」、「蕃茄吉士蛋貝果」、「火腿歐姆蛋貝果」3款皆為65元。
MOS Order APP新品跨店取嚐鮮活動，即日起「壽喜燒雙牛珍珠堡＋4塊摩斯雞塊＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶」雙套優惠價378元（原價478元）、平均一套189元；還有「摩斯冰可可」買6送4、「熱可可拿鐵咖啡」買8送2；12月15日起「早餐貝果系列蛋堡＋大杯冰紅茶」買3組送1組（數量有限，售完為止）。
頂呱呱：《鬼娃恰吉》磁吸燈箱盲袋！第二波聯名商品快搶
頂呱呱聯名《鬼娃恰吉CHUCKY》第二波周邊商品，即日起「鬼娃恰吉磁吸燈箱盲袋」4款直購價249元（隨機出貨，恕無法挑選）；12月5日（五）加碼推出應景「鬼娃恰吉雷射海報」，分為A、B兩組，每組199元內含兩張；凡單筆消費滿399元，還可免費獲得「鬼娃恰吉聖誕貼紙」一組（內含5張雷射貼紙與1張螢光貼紙）。
繼光香香雞：買一送一！「寄炸雞」跨店取優惠：免費多吃2份
繼光香香雞表示，52週年慶三大優惠快搶：
◾️「香香炸雞買一送一」！今12月7日，全台門市逾70家，凡購買「香香炸雞XL」1份、直接贈送「香香炸雞L」兌換券1張，相當於買一送一、買XL送L炸雞優惠！歡慶繼光香香雞52週年慶，上述消費加價52元再獲「（海苔）墨魚甜不辣」1份。
◾️「香香炸雞」兌換券99元升級雙享！繼光香香雞52週年慶兌換券，即日起至2026年1月4日可使用，可享「年末雙享」升級優惠，加價99元放大「經典2號餐：香香炸雞XL＋蒜脆杏鮑菇」、或加價115元放大「（原味）樂薯＋（海苔）墨魚甜不辣」，最高現省20元。
◾️買10送2「寄炸雞」跨店取新服務！繼光香香雞全新推出「寄雞炸炸」套餐可享「寄炸雞」跨店取新服務，加入會員掃描QRcode，全台門市香香炸雞L買10份「免費加送2份」電子票券。自購買日起一年內可使用，不僅可享跨店取餐還可轉贈親友，
提醒大家，優惠僅限現場門市，產品供應以門市實際狀況為主，桃園二航管制區內無法兌換；不適用外送服務或第三方平台；主商品10張電子票券全數使用完畢後（包含已轉贈），系統將主動派發贈品券2張；優惠不併用；若未使用完畢，系統將自動作廢剩餘票券，並依剩餘有價贈券張數退費，惟贈送票券不具價值不退費。
德克士炸雞：「黃金龍蝦風味Q蝦堡」歲末新品開吃！分享餐65折
德克士表示，歲末奢華新品「黃金龍蝦風味Q蝦堡」，野生捕撈海蝦製成的限定點心「海派鮮脆蝦」、搭配爽脆解膩的「WASABI雞軟骨」開吃。「海陸雙人餐」黃金龍蝦風味Q蝦堡＋香酥脆雞堡＋海派鮮脆蝦＋WASABI雞軟骨＋2杯中冰紅茶，下殺67折特價299元（原價446元）、「狂歡派對分享餐」8塊咔滋脆皮炸雞桶（全腿）＋海派鮮脆蝦＋WASABI雞軟骨＋紫金QQ球＋3杯中冰紅茶，下殺65折特價589元（原價913元）。
21風味館：7折「21熟客券」獨家優惠開吃！
21風味館表示，年末21Plus獨家優惠券「21熟客券」下殺7折！即日起至2026年2月3日，
◾️周一、三、五：「21香草烤半雞」特價195元、「香草烤雞腿2入」特價188元。
◾️周二、四：「烤腿泡麵小薯」特價159元、「半雞烤腿」285元。
◾️周末五六日加碼：「半雞杏鮑菇」特價249元、「烤雞優惠再送2中薯」特價469元。
資料來源：麥當勞、必勝客、肯德基、PK雙饗卡APP、拿坡里、三商炸雞、達美樂、漢堡王、摩斯漢堡、頂呱呱、繼光香香雞、21風味館、德克士炸雞
