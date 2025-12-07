金曲歌手魏如萱感情、事業一把抓！日前她出席活動時公開表示，目前和小21歲網紅Ian還在一起，因對方在紐約，她每天熬夜視訊，自認臉有點腫、有黑眼圈，對方則誇她很漂亮，兩人相處很有情趣。說完魏如萱火速臉紅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲魏如萱,Ian,若盈,魏如萱母子戀,（圖／魏如萱臉書、Ian Threads、若盈IG）
▲魏如萱（左）今年捲入網紅Ian（中）、若盈（右）的感情風波。目前魏如萱和Ian在一起。（圖／翻攝自魏如萱臉書、Ian Threads、若盈IG）
挺過小三風波！感情、事業皆得意

今年魏如萱一度捲入網紅若盈、Ian的感情風波，被外界質疑是「知三當三」，粉絲們一面倒心疼若盈的遭遇。魏如萱當時也突然跟工作的電台告假，外界認為是要療傷，不過，後來歌手蕭煌奇跳出來表示，魏如萱請假那天是幫他拍MV，且拍攝當下完全沒有異樣。

根據《噓！星聞》報導，魏如萱大方談現在的感情狀態。她表示，目前還跟Ian在一起，因對方仍在紐約求學，兩人每天都會視訊，即使熬夜，魏如萱也甘之如飴，她表示，這是必須抽出來的時間。魏如萱說，Ian快放寒假了，希望放假時可一起去吃好吃的東西。

風波過後的還原　未介入他人感情

今年7月若盈與Ian傳出情變，魏如萱遭疑是小三。當時若盈透過社群平台發聲，她每次看到魏如萱在限動曬Ian剪影、紫色指甲油、生日、穿著或插畫，都讓她感到心被刺痛，難以平復。不過貼文很快被刪除，後來若盈出面澄清，因尚未釐清狀況、一時情緒激動才發表評論，呼籲大家善意對待，不要波及任何人。不過貼文已被粉絲截圖並瘋傳，各大社群平台熱議此事。

隨後，又有粉絲直擊魏如萱和Ian一起看奈良美智展覽，兩人手牽手互動親密，沒有特別戴墨鏡、口罩偽裝身分，就像所有戀愛中的男女一樣。後來魏如萱也公開認愛，她的經紀人為她澄清，指出魏如萱從未介入他人的感情。再後來，若盈和Ian在IG上發布分手聲明，風波才告一段落。

《怪奇的珍珠》巡演　明年在台開唱　　

魏如萱近期忙於中國演唱會巡演，明年新計畫是2月重返小巨蛋開唱，舉辦《怪奇的珍珠》巡迴演唱會，這是她相隔3年後再度在小巨蛋開唱，目前已全面開賣，售票平台為KKTIX，演出時間為2026年2月7日、 8日。

看更多相關新聞

若盈分手魏如萱小男友！自爆破5個洞「痛到哭哭」　Ian還現身按讚

魏如萱捲Ian三角戀首露面！不甩輿論辣秀美腿　與若盈1巧合引遐想

魏如萱拍MV主動追求！爆戀情暑假限定Ian將離台　留若盈獨自療傷

相關新聞

魏如萱合體陳綺貞！明年2月回小巨蛋開唱　11/27 KKTIX搶票一次看

今日壽星／43歲魏如萱才認愛小21歲Ian！她與若盈IG發文1巧合惹議

魏如萱票房差遭疑錄音室歌手　親上火線回應：沒聽過不要留這種言

若盈「餵狗喝酒」爭議持續燒！啦啦隊女孩丹丹揭關鍵籲愛護小動物