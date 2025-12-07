金曲歌手魏如萱感情、事業一把抓！日前她出席活動時公開表示，目前和小21歲網紅Ian還在一起，因對方在紐約，她每天熬夜視訊，自認臉有點腫、有黑眼圈，對方則誇她很漂亮，兩人相處很有情趣。說完魏如萱火速臉紅。
挺過小三風波！感情、事業皆得意
今年魏如萱一度捲入網紅若盈、Ian的感情風波，被外界質疑是「知三當三」，粉絲們一面倒心疼若盈的遭遇。魏如萱當時也突然跟工作的電台告假，外界認為是要療傷，不過，後來歌手蕭煌奇跳出來表示，魏如萱請假那天是幫他拍MV，且拍攝當下完全沒有異樣。
根據《噓！星聞》報導，魏如萱大方談現在的感情狀態。她表示，目前還跟Ian在一起，因對方仍在紐約求學，兩人每天都會視訊，即使熬夜，魏如萱也甘之如飴，她表示，這是必須抽出來的時間。魏如萱說，Ian快放寒假了，希望放假時可一起去吃好吃的東西。
風波過後的還原 未介入他人感情
今年7月若盈與Ian傳出情變，魏如萱遭疑是小三。當時若盈透過社群平台發聲，她每次看到魏如萱在限動曬Ian剪影、紫色指甲油、生日、穿著或插畫，都讓她感到心被刺痛，難以平復。不過貼文很快被刪除，後來若盈出面澄清，因尚未釐清狀況、一時情緒激動才發表評論，呼籲大家善意對待，不要波及任何人。不過貼文已被粉絲截圖並瘋傳，各大社群平台熱議此事。
隨後，又有粉絲直擊魏如萱和Ian一起看奈良美智展覽，兩人手牽手互動親密，沒有特別戴墨鏡、口罩偽裝身分，就像所有戀愛中的男女一樣。後來魏如萱也公開認愛，她的經紀人為她澄清，指出魏如萱從未介入他人的感情。再後來，若盈和Ian在IG上發布分手聲明，風波才告一段落。
《怪奇的珍珠》巡演 明年在台開唱
魏如萱近期忙於中國演唱會巡演，明年新計畫是2月重返小巨蛋開唱，舉辦《怪奇的珍珠》巡迴演唱會，這是她相隔3年後再度在小巨蛋開唱，目前已全面開賣，售票平台為KKTIX，演出時間為2026年2月7日、 8日。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年魏如萱一度捲入網紅若盈、Ian的感情風波，被外界質疑是「知三當三」，粉絲們一面倒心疼若盈的遭遇。魏如萱當時也突然跟工作的電台告假，外界認為是要療傷，不過，後來歌手蕭煌奇跳出來表示，魏如萱請假那天是幫他拍MV，且拍攝當下完全沒有異樣。
根據《噓！星聞》報導，魏如萱大方談現在的感情狀態。她表示，目前還跟Ian在一起，因對方仍在紐約求學，兩人每天都會視訊，即使熬夜，魏如萱也甘之如飴，她表示，這是必須抽出來的時間。魏如萱說，Ian快放寒假了，希望放假時可一起去吃好吃的東西。
風波過後的還原 未介入他人感情
今年7月若盈與Ian傳出情變，魏如萱遭疑是小三。當時若盈透過社群平台發聲，她每次看到魏如萱在限動曬Ian剪影、紫色指甲油、生日、穿著或插畫，都讓她感到心被刺痛，難以平復。不過貼文很快被刪除，後來若盈出面澄清，因尚未釐清狀況、一時情緒激動才發表評論，呼籲大家善意對待，不要波及任何人。不過貼文已被粉絲截圖並瘋傳，各大社群平台熱議此事。
隨後，又有粉絲直擊魏如萱和Ian一起看奈良美智展覽，兩人手牽手互動親密，沒有特別戴墨鏡、口罩偽裝身分，就像所有戀愛中的男女一樣。後來魏如萱也公開認愛，她的經紀人為她澄清，指出魏如萱從未介入他人的感情。再後來，若盈和Ian在IG上發布分手聲明，風波才告一段落。
《怪奇的珍珠》巡演 明年在台開唱
魏如萱近期忙於中國演唱會巡演，明年新計畫是2月重返小巨蛋開唱，舉辦《怪奇的珍珠》巡迴演唱會，這是她相隔3年後再度在小巨蛋開唱，目前已全面開賣，售票平台為KKTIX，演出時間為2026年2月7日、 8日。