▲《苦盡柑來遇見你》由IU（右）、朴寶劍（左）主演，青梅竹馬的愛情與溫暖親情，看哭大批觀眾。（圖／Netflix）

▲潤娥（左）、李彩玟（右）主演《暴君的廚師》遭抓包漢字寫錯，創下tvN今年的收視冠軍紀錄。（圖／IG@tvn_drama）

▲《模範計程車》第三季依然精彩，剛播出就引發高度話題。（圖／翻攝至SBS官網）

▲朱智勳（中）帶領《外傷重症中心》醫護人員爭分奪秒救人。（圖／Netflix）

▲金惠子（左）、孫錫久（右）主演《比天堂還美麗》，用溫暖的方式探討生死議題。（圖／翻攝自Netflix IG）

▲金裕貞在《親愛的X》演技大突破，變身為惡女。（圖／@tving.official IG）

▲朴寶英（左）在《未知的首爾》一人分飾四角，帶領觀眾一起重新審視人生。（圖／翻攝自tvN）

▲《瑞草洞》展現律師們的社畜人生。（圖／Disney+）

▲《機智住院醫生生活》展現新人面對職場的迷茫與成長。（圖／TVN官網）

▲《魷魚遊戲3》探討人性光輝與黑暗，卻遭批劇情空洞。（圖／Netflix）

2025年只剩不到1個月，這一年韓國娛樂圈也推出不少話題性超高的電視劇，由IU、朴寶劍主演的《苦盡柑來遇見你》，一播出就火速打進Netflix非英語類影集Top 10，還成為繼《魷魚遊戲》和《黑暗榮耀》之後，最快達到「觀看破億」的作品，直接奪下今年韓劇社群討論度冠軍。兩人在劇中詮釋青梅竹馬到純純愛戀、結婚生子共同面臨困難的老夫老妻，讓觀眾看得又哭又笑。除此之外，潤娥與李彩玟主演的《暴君的廚師》也在播出後討論度不斷，其中，《模範計程車3》更是在剛播出就引發話題，完結前就熱議不斷。IU與朴寶劍的超強組合，讓《苦盡柑來遇見你》從選角開始就有高度討論，果然在播出後，也沒有辜負觀眾的期待，兩人在劇中飾演從青梅竹馬的愛戀，到結婚生子後，共同面臨的困境。寬植（朴寶劍、朴海俊 飾）打破當時重男輕女的觀念，為老婆及女兒反抗家族，不僅支持老婆愛純（IU、文素利 飾）追求夢想，實現女性自我價值，寬植對女兒的父愛更是看哭大批劇迷，在短劇盛行的趨勢下，以16集描繪跨越60年的愛與成長，展現出獨特魅力。《暴君的廚師》在開播前，因原本的男主角朴成焄爆出爭議而臨時換成新人李彩玟，男女主角人氣差距讓外界都不看好。沒想到開播後，李彩玟完美演出暴君的細膩感情，與對感情的懵懂，兩人精湛演技直接創下tvN今年的收視冠軍紀錄。該劇融合穿越、美食、宮廷權謀、浪漫愛情等多種元素，內容講述因一本日記穿越的古代的米其林主廚延志永（潤娥 飾）遇到了一代暴君燕熙君（李彩玟 飾），一開始不相信穿越的她，對燕熙君超無禮，之後被燕熙君抓走成為御用廚師，兩人日久生情，一起攜手解決宮鬥，最後志永為燕熙君擋下一刀離開回到現代，燕熙君崩潰暴哭，並努力前往志永存在的時代，與戀人重逢。《模範計程車3》在11月正式開播，目前已播到第8集，由原班人馬李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍繼續主演。而該劇延續前兩季的氣勢，一開播就創下9.5%高收視，穩居同時段冠軍，並成為2025年迷你劇最高開播紀錄。這次劇情將彩虹運輸的復仇版圖擴展至國際犯罪，處理跨國人口販賣、高利貸集團等更龐大複雜的社會案件，其中，李帝勳飾演的金道奇不畏強權，快狠準解決反派的帥氣實力，與拳拳到肉的打戲，都讓觀眾看的非常刺激。《外傷重症中心》被譽為是醫療神劇，一播出就成為Netflix全球非英語劇集排名第一。朱智勳飾演的外傷外科教授白江赫，帶領一群新人醫護人員，重整有名無實的外傷重症小組，打造成實際救人的「外傷重症中心」。劇中沒有任何愛情戲，每一集都是為了救人不斷地奔跑，在黃金救援時間內，爭分奪秒拯救生命。其中，寫實的手術場面，更是讓觀眾感受到劇中的緊張氣氛。除了救援，該劇也探討了資源不足、內部鬥爭等醫療體系現實問題，引發外界共鳴。《比天堂還美麗》以奇幻方式鼓勵人們活在當下，完成未解的生命課題。李海淑（金惠子 飾）先送走丈夫高樂俊（孫錫久 飾）後，也在不久後離去，因為丈夫說自己現在（80歲）的模樣最好看，所以選擇用老年的樣子進入天堂，不料丈夫卻變成年輕的模樣，兩人宛如談起祖孫戀。雖然一開始出現分歧，但相愛的他們不顧別人眼光依舊甜蜜，直到小絮（韓志旼 飾）的出現，讓海淑誤以為丈夫外遇，沒想到小絮竟是自己因丟失年幼孩子而分裂出的人格，母子在天堂相逢直接看哭眾人。雖然結局走向引發部分爭議，但話題性依然非常高，還成為JTBC歷年第4名的作品。《親愛的X》由童星出身金裕貞與金永大等人主演，其中，金裕貞一改過往清純可愛形象，變身為惡女白雅珍，有反社會人格的她，為了生存不惜利用身邊人、以及繼兄尹俊瑞（金永大 飾），跟他們展開一段殘酷又美麗的愛情遊戲。身為頂級女演員的白雅珍，美麗外表下隱藏著殘忍本性，是個為了生存而戴著面具的女人。因童年被虐待的傷痛，而澈底黑化，在被遺棄與利用中長大的她，因此學會了這種生存方式。金裕貞突破的演技讓該劇討論度超高，但因跟漫畫結局差太多，因而爆出「魔改」的負評。《未知的首爾》由朴寶英、朴珍榮等人主演，播出後收視率一路攀升，還成為同時段收視率冠軍。劇中，朴寶英飾演雙胞胎姊妹柳未知與柳未來，已及兩人對換身分後的不同模樣。妹妹柳未知在得知姊姊柳未來遭遇職場霸凌後，便提出小時候常玩的遊戲「互換身分」，姊姊未來則回到鄉下，透過換位思考重新審視人生。兩人也在互換身分期間，體會到彼此面臨的家人與社會壓力，找到自己的夢想與愛情，讓在生活中面臨許多壓力的上班族等，都產生共鳴，並感到非常療癒。《瑞草洞》不同於傳統律政劇，更著重於律師們「混口飯吃」的社畜生活。李鍾碩、文佳煐等人飾演的律師，詮釋在事務所的真實日常，不同於其他律政劇的唇槍舌戰，該劇主要呈現成長與人際互動，風格寫實、生活化、以及在面對權力與犯人們的挫折等。除此之外，劇中還出現大量聚餐、品嚐美食的場景，將食物與律師們的日常辛勞和情感連結，增添了溫暖療癒感。由於編劇李承賢本身是現役律師，劇中許多案件和細節都來自親身經歷，使劇情更具說服力。《機智住院醫生生活》接續著《機智醫生生活》系列，雖然一開始因韓國醫生的罷工事件，導致播出計畫不斷延期，直至今年4月才開播。劇情描述一群剛入行的婦產科住院醫生，在高壓環境中，不斷犯錯、挨罵的成長故事。該劇不同於《機智醫生生活》描寫已在各自領域有高成就的5位醫生好友，而是呈現新人醫生一路跌跌撞撞，並在友情、愛情、人生方向做出抉擇，在掙扎中成長的真實面貌。該劇被大讚比前作更貼近現實，完美呈現醫療的無力感，以及新人面對職場的迷茫與成長。《魷魚遊戲》最終季在今年6月上線，該劇延續著前兩季氣勢，再度打破Netflix紀錄，10天內觀看人次達1.063億，成為史上最快達到此數字的影集，登上全球榜冠軍。劇情描述回到遊戲的#456成奇勳（李政宰 飾），展開與前優勝者黃仁昊（李炳憲 飾）的對決，成奇勳作為有經驗的優勝者，一路過關斬將，努力保護其他較弱的參賽者，最終還為了#222金純熙（曹柔理 飾）在遊戲中生下的孩子，而犧牲自己。雖然劇情意旨探討人性的光輝與黑暗，留下對下一代的美好期願，但卻遭批劇情空洞、結局草率、設定荒謬，除此之外，角色鋪陳與成奇勳的行為等，都讓觀眾感到傻眼。