▲愛奇藝尖叫之夜頒獎出現烏龍，主辦單位出面道歉並公布正確名單。（圖／翻攝自愛奇藝微博）

2025愛奇藝《尖叫之夜》6日晚間在澳門登場，現場眾星雲集，原本應是榮耀時刻，卻意外發生嚴重頒獎失誤，引發軒然大波。原本觀眾投票結果是劉詩詩獲得「年度喜愛（電視劇）女性角色」獎項，結果原本不在榜單上的白鹿獲得，劉詩詩卻消失了，讓粉絲質疑黑箱作業，愛奇藝隨後發布聲明道歉，說明是工作疏忽。根據愛奇藝官方於11月21日公布的投票結果，「年度喜愛（電視劇）女性角色」獎項前三名依序應為《一笑隨歌》李沁、《生萬物》楊冪及《淮水竹亭》劉詩詩。然而，頒獎典禮現場的大螢幕與名單卻突然洗牌，楊冪名次從第二變成第三，原本第三名的劉詩詩則直接跌出榜外，改由原先不在榜單上的《臨江仙》白鹿獲獎。由於該獎項涉及粉絲花錢投票機制，名單與公告不符隨即引爆粉絲怒火，質疑主辦方是否黑箱作業，花錢投票結果投了個寂寞。面對輿論，愛奇藝綜藝官方微博隨後緊急發布更正聲明致歉。聲明中坦承因工作疏忽，導致現場公布的資訊有誤。官方強調，正確得獎名單仍以11月21日的公告為準，並列出正確獲獎名單。年度喜愛（電視劇）女性角色前三名為《一笑隨歌》付一笑（李沁）、《生萬物》寧繡繡（楊冪）和《淮水竹亭》東方淮竹（劉詩詩）。年度長青（電視劇）角色前三名為《蓮花樓》李蓮花、《一念關山》寧遠舟、《蒼蘭訣》小蘭花。儘管官方已致歉並承諾後續工作將更加嚴謹，但此一烏龍事件讓場面極度尷尬。粉絲認為這對劉詩詩不公平，也讓無辜捲入的白鹿處境為難，也有粉絲諷刺表示，道歉還是獲得曝光率，還有粉絲要愛奇藝向兩名女演員道歉，因讓她們有點尷尬。