為了替藍委顏寬恒助理費案解套，國民黨強推「助理費除罪化」爭議持續延燒。有不願具名藍委直指，藍委陳玉珍版本法條「亂七八糟」，嚴格講起來是陷人於不義的版本，他也推論，在本週五（12日）黨團大會上，應該可以和黨內同志交換意見；另一位不願具名藍委也說，要再從長計議聲音慢慢浮現，更直呼「現在提出來的版本，是難以辯護的版本」，感嘆大罷免那時勝利氣勢，竟然可以消磨速度快到這種程度。此一修法源於立法院國民黨團日前宴請李乾龍，席間李乾龍主動提及，助理費除罪是不分藍綠各縣市正副議長有共識，盼透過修法解決歷史共業。當時不少立委是被李乾龍拜託，以為是「黨團提案」必須連署才簽，但後來發現只是個別立委提案，更傳出有藍委一度後悔連署想撤簽，最後擔心輿論發酵作罷。這份由國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，新增「補助費用」；且立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用等。立法說明並指出，立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」，草案日前已順利交付一讀付委。草案連署名單包括林思銘、蘇清泉、盧縣一、鄭正鈐、丁學忠、高金素梅、陳雪生、邱鎮軍、洪孟楷、黃仁、鄭天財、馬文君、謝龍介、呂玉玲、邱若華、陳超明、許宇甄、游顥、葛如鈞、翁曉玲、廖先翔、羅明才、林倩綺、徐欣瑩、楊瓊瓔、林德福、張嘉郡等27名立委。「就是亂七八糟」該位不願具名藍委表示，陳玉珍版本修法，嚴格講起來是「陷人於不義」的版本，如果要修法，應該是比照國務機要費、首長特別費大修，而且應該把國會公費助理這一塊直接切開來，讓未來詐領助理費事情盡量避免發生。該位藍委也說，並且如果發生，就要嚴格處罰，這樣才是修法的意義，不是只是全部呼嚨都攪和在一起，「這就是歷史共業，應該是做出的區域跟法律上的改進，可是這次的修法版本，我不認為是個好的版本。」至於目前法案已經付委審查，該位藍委則說，聽聞黨團目前沒有任何共識，最快也要到本週五（12日）黨團大會上，才有機會和同黨同志交流意見。另一位不願具名的藍委則表示，現在外界聲音很大，委員們現在很多看法都趨於保守，基本上也認為，恐怕要再「從長計議」聲音也慢慢浮現，「這個事情大家到底要不要處理？要處理是用什麼方式處理？那以現在的修法方向來講，很多人都覺得很難辯護」。該位藍委認為，如果要助理費除罪化，版本可以有很多種版本，「但我們現在提出來的版本，是難以辯護的版本」。他苦勸，不是說不能修，但也不能弄出幾乎無法辯護的版本。「內部雜音是很大，加上外部負面聲音也很大。」該位藍委直指，黨中央態度很重要，因為整件事起頭，終究是李乾龍在會議裡講的，蠻多委員也確實都是因為這樣才去簽連署。他認為，應該要有更多內部溝通，「你現在依照這個東西你弄下去，也有人認為，我會送到院會去可能也不會過啊！你怎麼知道民眾黨怎麼想，如果你真的要硬推，那你有沒有想過這個版本民眾黨就能接受嗎？」至於李乾龍昨天受訪時，拋出「有爭議大家可以拿出來談」，該位藍委也表贊同，有坐下來談的聲音很好。黨內委員現在雜音這麼大，但因為終究涉及同僚，不可能公開講，還是希望有其他版本可以討論。該位藍委也感嘆，實在是想不到，大罷免那時勝利氣勢，竟然可以消磨速度快到這種程度，也是令人相當詫異。