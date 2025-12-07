我是廣告 請繼續往下閱讀

一名71歲老翁今（7）日中午在南投縣南投市接連發生3起交通事故，造成一名19歲鄭姓警專學生輕傷，另一名69歲李姓老翁傷勢嚴重，目前已送往台中醫院緊急搶救。該名肇事老翁在事故發生後選擇逃逸，最終被民眾攔下並由警方強制逮捕，詳細事故發生原因與經過，警方正進一步釐清中。事故發生在半山派出所前，該名老翁因不明原因駕車發生擦撞意外。雖然當下無人受傷，但老翁並未停車查看，而是駕車沿著南崗路方向逃逸。隨後在行駛過程中，該名老翁再度發生2起交通事故，分別在南投縣警局及南投縣議會前造成人員受傷。在連續3起事故中，19歲鄭姓警專學生受到輕傷，而69歲李姓老翁則傷勢較為嚴重，緊急送往台中的醫院進行搶救治療。肇事老翁在造成傷亡後，立即展開逃逸行動，企圖逃避法律責任。警方抵達現場時，發現肇事陳翁因被熱心民眾從後方開車攔下、阻斷去路，但陳翁仍遲遲不願下車，警方最終使用強制力將他拖下車並當場逮捕。警方訊後依公共危險罪、過失傷害等罪嫌將陳翁送辦，並將持續釐清肇事原因。南投分局呼籲，發生交通事故應立即停車並通報處理，切勿心存僥倖逃逸，警方將依法嚴辦，以維護交通秩序與民眾安全。