我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委沈伯洋今（7）日發文表示，自己陪著女兒在國家音樂廳旁騎腳踏車，突有一名男子從側邊過來，持手機以手電筒強光照著兩人，嗆聲「為什麼做網軍？為什麼說中國全球追捕？」等語，沈伯洋反問對方卻無法回答，最後更嗆「寧願相信共產黨也不相信你，被通緝活該！」讓他不禁感嘆國民黨跟共產黨一天到晚散播謠言，最後就是這樣，「當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知」。沈伯洋表示，今天帶女兒去國家音樂廳，表演結束之後牽著女兒散步去騎腳踏車，突然一名男士從側邊走上來，用手機手電筒強光照著兩人並錄影，隨後問道「你為什麼做網軍？你為什麼說中國全球追捕？你不知道自己做什麼壞事嗎？你知道你在台灣也很危險嗎？」沈伯洋反問消息哪來，對方卻完全無法回答，自己則回應「那請他去問習近平為何要追捕我」。對方則說，寧願相信共產黨，也不會相信他講的，「被通緝是你活該」。最後沈伯洋感嘆表示，國民黨跟共產黨一天到晚散播謠言，最後就是這樣，當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知，「這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗」。