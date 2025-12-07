我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ALLDAY PROJECT成員Bailey在社群為「台灣是國家」言論道歉。（圖／翻攝自Threads）

▲ALLDAY PROJECT成員Bailey希望下次可以跟粉絲再次在中國見面。（圖／翻攝自Threads）

韓國年度娛樂盛事「2025 AAA頒獎典禮」昨（6）在高雄世運主場館盛大落幕，出席團體ALLDAY PROJECT領獎致詞時，成員Bailey用英文說了「台灣是個美麗的國家」，沒想到卻引起中國網友謾罵，為此Bailey今日透過社群道歉，表示自己沒有任何政治立場，並且在貼文最後寫下「高雄是美麗的城市，期待我們再次在中國見面。」ALLDAY PROJECT美國籍成員Bailey昨日在AAA領獎致詞時，用英文說了「台灣是個美麗的國家（country）」，話一出瞬間遭到中國網友出征，而她也因此受到了許多謾罵聲，因此今日她透過粉絲社群，上傳了自己的道歉聲明。Bailey用黑底白字解釋了她的致詞爭議，「我了解有部分粉絲對我在得獎感言中的用語感到擔心。當我使用『country（國家）』這個詞時，我的本意只是想表達對前來與我們一同分享這個重要時刻的眾多粉絲的感謝與感動。我的話語從來沒有任何政治上的含義。我深深尊重所有支持我們的粉絲，也真誠為我的言詞可能造成的不適或誤解向大家致歉。」最後Bailey在貼文中寫下，「高雄是個美麗的城市，期待我們再次在中國見面。」試圖挽回自己說台灣是國家所引起的爭議，讓許多粉絲看到貼文後相當不捨，也有粉絲對此表示不滿，「邀請你們來，還給台灣冠上中國？」認為不尊重主辦單位、台灣粉絲。ALLDAY PROJECT是韓國THEBLACKLABEL今年推出的5人男女混聲團體，由Annie、Tarzzan、Bailey、Woochan與Youngseo組成，6月23日推出單曲專輯《FAMOUS》正式出道。成員背景也是超亮眼，Tarzzan曾多次奪下舞蹈比賽冠軍，並擔任NewJeans、I-dle的MV男主角；Bailey為知名編舞家，曾為Jennie、aespa等明星編舞；Woochan曾參加《Show Me The Money 6》，以史上最年輕參賽者身分備受矚目；Youngseo則出演選秀《R U Next?》，節目中獲得第2名差點成為女團ILLIT出道。