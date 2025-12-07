我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委賴瑞隆積極爭取2026高雄市長提名，但近日卻遭爆料小二的兒子在學校涉嫌霸凌，甚至傳出不只一位同學受害。今（7）日下午賴瑞隆再度召開記者會說明，過程一度落淚說不出話，並表示會將兒子轉學，希望能親自和對方家長致歉，但對方家長避不見面。稍早傍晚5點，賴瑞隆成功與受害同學的家長見面，並當面鞠躬握手道歉。見到賴瑞隆，當事家長表示，有看到下午的記者會內容，心裡很有感觸，對於賴瑞隆的決策和後面一系列的彌補過程，他們家也感受到道歉的誠意和善意，同時也強調，他們的初衷只希望制止傷害和得到道歉，針對法律的部分會去解除，不過其他流程就交給學校去處理完成。另外，當事家長最後也表示，看見賴瑞隆身為一名爸爸的責任與擔當，不僅讓她感到敬佩，也感謝願意用這麼快速的時間來處理問題，希望大家的小孩都能好好成長、一起加油！人生很漫長，「做人這件事情是終身學習的一件事。」整個會談過程，賴瑞隆臉色非常凝重，不斷說「謝謝」，並取得對方家長的諒解，並將共同合作協助彼此孩子成長。