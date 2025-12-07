我是廣告 請繼續往下閱讀

公共停車場依規須設一定比例電動車充電樁，交通部考量離島無跨區移動、居住環境多可自行安裝充電樁，公共充電樁使用率低，規劃改依其轄內電動小客車登記數量，設置10％以上，草案預告60日後將正式上路。交通部預告修正「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」。交通部表示，為確保公有路外公共停車場具備足量公共充電設施，提供當地民眾使用，同時考量離（外）島縣市地域特性，無外縣市電動車輛前往充電，宜斟酌供需情形因地制宜；為避免充電設施閒置，修正離 （外）島縣市政府轄區內公有路外公共停車場，電動汽車充電專用停車位及其充電設施應設數量。交通部表示，根據現行規定，公有路外公共停車場，需按照轄區內公有路外停車場之小型車停車位總數，設置2%以上的電動車汽車專用停車位及充電設施；民營路外公共停車場，各停車場應設置1%以上。對此，交通部指出，考量離島的金門、馬祖及澎湖不會有跨區移動問題，且離島居民居住環境多為透天厝，若有購置電動車，家戶多自行安裝，因此公共充電樁使用率並不高；若照原本的規定設置，恐有閒置浪費的狀況。交通部表示，此次修法將澎湖縣、金門縣及連江縣，可依轄區內電動小客車登記數量，設置10％以上；民營路外公共停車場，則依各停車場的小型車停車位總數，設置1%以上。根據交通部統計，截至今年10月底，全國目前共有11萬8787輛電動汽車，其中六都的台北有2萬6493輛、新北1萬5213輛、桃園1萬2447輛、台中1萬7122輛、台南9855輛、高雄1萬1461輛；離島部分，澎湖有131輛、金門318輛、連江12輛。