2025年智慧型手機市場競爭相當激烈，蘋果 iPhone 17 系列發表後震撼全球，但全新的 iPhone Air 銷量卻十分慘淡。另一方面，Android 陣營同樣戰況激烈，三星、Google、小米都推出全新旗艦強勢應戰。說到最佳手機，每個人心中都有不同答案；但「最差手機」卻能從價格、硬體客觀評斷。不過，2025 年最差手機並非 iPhone Air，科技專家反而點名「iPhone 16e」，封它為「最無聊手機」。
2025 最無聊手機出爐！iPhone Air 時尚感意外獲好評
科技網站 PhoneArena 近期公布「2025 年智慧型手機」總榜單，其中「最無聊手機」一獎頒給了蘋果的 iPhone 16e。專家分析指出，這款手機根本只是「加上 USB-C 的 iPhone 14」，僅具備單鏡頭、沒有 MagSafe，戶外螢幕亮度也偏不足，售價卻高達新台幣 21,900 元。整體來看既沒有 CP 值，也毫無亮點可言。
而原本被外界認為最有機會奪下「最無聊手機」的 iPhone Air，反而拿下年度設計獎。PhoneArena 指出，雖然 iPhone Air 的銷量不算亮眼，但它無疑是今年最時尚的手機：纖細、輕如羽毛的機身帶來驚喜感，加上鈦合金外殼兼具質感與堅固度，拋光設計更讓整體層次感提升。
雖然 iPhone 16e 被專家視為「2025 年最無聊手機」，但它的平價策略卻意外奏效。根據市調機構 Counterpoint 公布的 2025 年第三季全球暢銷手機 TOP 10，iPhone 16e 竟然名列第 4，顯見許多果粉看到價格後，早已忽視硬體閹割，依舊願意掏錢購入。
2025 年最佳手機仍是蘋果！iPhone 17 Pro Max 打敗三星 S25 Ultra
在 2025 年最佳手機排行中，PhoneArena 將殊榮頒給蘋果 iPhone 17 Pro Max。專家認為，這款手機全新的方形自拍鏡頭相當實用，還具備 4 倍望遠滿足日常拍攝需求；電池雖非規格上最大，但實際續航卻明顯最佳。再加上 iOS 生態系維持高度穩定，種種優勢讓 iPhone 17 Pro Max 成功力壓三星 S25 Ultra 登頂榜首。
不過，專家也指出，蘋果在 AI 領域仍需加把勁，甚至把 Apple Intelligence 列為「2025 年最失敗獎項」，因為該功能今年幾乎毫無進步，近乎停滯。
繁體中文用戶更是感受深刻，因為要等到 11 月才正式用到，但實際使用的便利性與強度卻明顯落後其他手機大廠的 AI 功能。不過據傳蘋果已與 Google 達成合作，明年起將引入 Google Gemini 模型，用於升級 Siri。果粉也只能繼續期盼蘋果能在 AI 領域追上競爭對手了。
