這世界如果沒有艾芙琳貝瑞森（Evelyn Berezin），可能就不會有「複製、貼上」，她發明的「資料秘書」（Data Secretary）被認為是該功能奠基的關鍵人物，因此也被稱之為「複製貼上之母」，貝瑞森在12月8月病逝，同日，也是愛吃菠菜的「大力水手」漫畫家E.C.Segar出生的日子。
🟡 2018年的今天「複製貼上之母」病逝
2018年12月8日，美國電腦工程師艾芙琳貝瑞森在紐約曼哈頓辭世，享壽93歲。她1925年出生於紐約布朗克斯，主修物理與數學，戰後投入電子與邏輯設計相關工作，先是在公司內負責大型計算機邏輯設計，1950年代參與開發早期航空訂位系統與銀行自動化系統，展現資料傳輸與即時處理上的專長。
1969年創辦Redactron，帶領團隊打造「資料秘書」是一台專為辦公室秘書設計、可記錄與編輯文字的獨立式電子文字處理機，被視為第一部商用電子文字處理機，讓使用者能刪字、插入、重排段落，大幅降低重打一整頁的成本。雖然真正以滑鼠操作的「剪下、複製、貼上」介面後來由Xerox PARC與Apple工程師發揚，但貝瑞森讓文字可以「被機器記住並重新編排」的概念，為之後的文書軟體邏輯奠基，因此被稱為「複製貼上之母」。
🟡1894年的今天「大力水手」漫畫家E.C.Segar誕生
Elzie Crisler Segar在1894年的今天出生於美國伊利諾州小鎮Chester，早年曾幫父親粉刷、貼壁紙維生，晚上則在鎮上的劇院當放映員，閒暇時自學繪畫與漫畫創作，後來到芝加哥學習漫畫，1919年開始為報紙創作連載漫畫〈Thimble Theatre〉，原本是一齣以多角色演出的小劇場風格連載。1929年，他在劇情中加入一名只打算客串幾格的配角水手，名叫Popeye，沒想到這位嘴叼煙斗、說話帶著粗獷幽默、靠吃菠菜爆發驚人力量的角色，迅速擄獲讀者喜愛，人氣遠超其他角色，連載也逐漸以「Popeye」為主軸發展。
1930年代起，Popeye被改編為動畫短片，搭配「吃菠菜就能變強」的設定，在美國大蕭條時期成為鼓舞人心的象徵，甚至帶動菠菜銷量，被視為推升兒童吃蔬菜意願的「最成功虛構代言人」之一。Segar於1938年病逝，享年43歲，但他筆下的大力水手持續在漫畫、動畫與電影中被重啟演繹，成為跨越近一世紀、仍具辨識度的全球漫畫IP。
資料來源：艾芙琳貝瑞森、大力水手
