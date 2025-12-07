我是廣告 請繼續往下閱讀

▲町田啓太分享自己落地台灣後馬上吃了許多美食，其中也包括臭豆腐。（圖／LDH 愛夢悅提供）

▲町田啓太在台灣秀吉他，彈奏了《玻璃之心》劇中知名歌曲。（圖／LDH 愛夢悅提供）

日本人氣男星町田啓太7日於台北國際會議中心舉行《KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI》，現場吸引約1200名粉絲到場，他為現場粉絲帶來了帥氣吉他秀，還分享了落地台灣後去吃臭豆腐的心得，「很好吃，還想再吃！」町田啓太抵達台北當晚，他不僅前往台菜餐廳用餐，還到夜市挑戰一口臭豆腐，表示「很好吃，整盤吃完」，還分享獨門吃法「第一次吃，所以一次吃三塊」，不過他吃臭豆腐時突然遭粉絲包圍「被三、四十支手機對著拍」，仍保持禮貌與鎮定，表示之後還想再吃。見面會開始時，町田啓太身穿白色西裝外套，從觀眾席通道入場，開場以台語向全場打招呼「抖蝦大家」，現場回以「歡迎回來」，他接話「我回來了」，並問「如果我五十週年的話，大家還會來現場支持嗎？」台下喊「大丈夫」，他回「那大家要保重身體喔」，互動簡潔自然。本次見面會活動以町田啓太出道十五週年為主軸，依2010至2015、2016至2020、2021至2025區分談及作品與拍攝時期差異；第二段則延續去年台北場的「町田問答」，他現場抽題回覆工作與生活細節，由他與觀眾同步作答，其後進入周邊介紹與粉絲提問箱。活動壓軸「Special Live」為本次亮點，這是町田啓太首次在台灣吉他演出，他依序彈奏《玻璃之心》劇中名曲〈Chasing Blurry Lines〉、〈GLASS HEART〉、《櫻桃魔法》片頭曲〈産聲〉，還加碼〈望春風〉作為台北限定曲，最後帶來自作歌曲為這場15週年見面會畫下完美句點。