▲孫德榮（如圖）拍片報平安，看起來身體依舊硬朗，打破外界所傳的吐血謠言。（圖／孫腫來了 臉書）

▲于朦朧（如圖）死因不斷傳出陰謀論，如今連啟蒙導師孫德榮也捲入其中。（圖／微博 @于朦朧工作室）

資深娛樂製作人孫德榮（孫總）近期因已故的愛徒于朦朧，陷入各種風波之中，甚至近期又傳出驚悚謠言，不只聲稱孫德榮「進ICU搶救、吐血送醫」，甚至有人留言指他因握有于朦朧留下的秘密而遭盯上，引發外界揣測。面對謠言一再升級，孫德榮今（7）日親自出面回應，痛罵：「我好好的活著！」大陸男星于朦朧9月墜樓身亡，相關疑點至今仍在網路上瘋傳，各式陰謀論持續發酵。他的啟蒙老師、孫德榮多次替于朦朧發聲，甚至因此收到死亡威脅，被迫發出「不自殺聲明」，近日還被謠傳進加護病房，甚至一度吐血命危。對此孫德榮在社群發文，否認所有不實說法，強調：「沒有住院、沒有急救、沒有吐血。」針對外界將他的狀況渲染成病危，還牽扯許多莫名的戲劇化情節，讓親友與粉絲十分擔心，因此決定親自拍影片報平安：「我好好的活著，沒有進醫院ICU搶救，請大家告訴大家。」影片中可見，孫德榮坐在家中，身穿白T、精神氣色相當不錯，邊揮手邊說外面天氣很好，他的狀態也很好。而針對外界瘋傳他握有「關鍵證物」、「驚天內幕」，甚至因此遭盯上，孫德榮也再次鄭重否認，表示沒有任何祕密流向他，也未接觸任何所謂證物，呼籲外界不要無端揣測。至於健康狀況，孫德榮坦言確實曾在短時間內連續跌倒，那純粹是自己粗心，已重新調整房間動線並鋪上有彈性地毯避免再受傷。他也感謝粉絲一路關心，承諾會更加小心，避免外界再生誤會，讓許多粉絲鬆了一口氣，孫德榮也再次呼籲大眾，不要再散播未經查證的資訊，強調「不要相信謠言，不要傳謠。」于朦朧墜樓後，案件始終伴隨陰謀論，包括疑似涉及演藝圈潛規則與金流黑幕。先前孫德榮舉辦超渡法會時還透露，于朦朧曾托夢向他喊冤，指「工作室財務不清」，讓他認為對方可能在蒐證過程中遭遇不測。法會結束後3天，孫德榮又公開網友私訊，指出有人在討論他的死期：「討公道者死期已被標記。」甚至精確提到時間在今年10月，引發軒然大波。面對死亡威脅，孫德榮特地發出「不自殺聲明」，強調自己只是希望孩子能無掛礙地到西方極樂世界，強調自己不是警政單位，不需要任何線索或消息，希望外界停止無謂恐慌。