▲墨西哥哈利斯科州阿克隆球場（Akron Stadium）將承辦世界盃足球賽的小組賽，但周遭卻發現456袋人體遺骸，引發震驚。（圖／美聯社／達志影像）

▲當地民眾在墨西哥城改革大道環島中央隔離帶上，張貼失蹤者的肖像。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃足球賽由美國、加拿大及墨西哥三國合辦，但主場之一的墨西哥阿克隆球場（Akron Stadium），竟被爆出附近有456袋人體殘骸，引發當地民眾及各國選手震驚。綜合外媒《Gazeta Express》、《SPORTbible》報導，墨西哥哈利斯科州阿克隆球場（Akron Stadium）將承辦世界盃足球賽4場小組賽，該場的是瓜達拉哈拉芝華士足球俱樂部的主場，預計將於2026年3月舉辦洲際附加賽，半決賽由新喀里多尼亞對上牙買加，贏者再與剛果爭奪世界盃參賽資格。但2022年有工人首次在距離阿克倫足球場僅20多公里的拉斯阿古哈斯（Las Agujas）一個住宅開發工地，發現了290袋人體殘骸。此後，失蹤人員搜索團體在球場周圍包括距離體育場不到10公里的薩波潘、約20公里外的特拉克帕克等地，共發現456袋「人體殘骸」，包括完整屍體、被肢解的屍體和骨骼碎片，分佈在多個祕密墓地和廢棄區域，其中還有不少屍體的死亡時間不超過1年。搜尋小組已經證實，這些屍體與當地犯罪集團有關，而哈利斯科州是墨西哥勢力最強大的販毒集團之一的所在地。當地活躍的新一代販毒集團已被美國總統川普宣佈為恐怖組織；地緣政治分析公司Stratfor也說，「它是該國最具侵略性的販毒集團」。哈利斯科州失蹤人數在墨西哥各州中位居榜首，整體犯罪率也位列前四名。今年早些時候，數千名墨西哥人舉行遊行，以引起人們對全國超過 13 萬名失踪者的關注，其中大部分是在前總統菲利佩．卡德隆任內（2006至2012）發起「禁毒戰爭」之後失踪的。隨著失蹤事件的增加，人們開始質疑該州是否已做好充分準備，在短短六個多月後舉辦世界盃比賽。當局宣布了一系列加強安全措施，包括增設 3000 個監視攝影機、裝甲車、金屬探測器和部署國民警衛隊。