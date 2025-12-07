我是廣告 請繼續往下閱讀

▲七屆世界冠軍漢米爾頓（Lewis Hamilton）在2025 年遭逢生涯最低潮，季末連三場排位賽止步Q1，苦於無法適應地面效應賽車。他坦言對自己的表現感到挫折與憤怒，只能寄望2026年大改規則能重新找回競爭力。（圖／美聯社／達志影像）

▲皮亞斯特里（Oscar Piastri）在收官戰中以精采的外線超車驚豔全場，即便最終無緣挑戰年度冠軍，但整季穩定表現已確立他作為未來冠軍熱門的地位。（圖／美聯社／達志影像）

2025年F1一級方程式賽車賽季在阿布達比大獎賽（Abu Dhabi Grand Prix）今（7）日正式畫下句點。這場備受全球矚目的世紀決戰，最終由麥拉倫（McLaren）車手諾里斯（Lando Norris）笑到最後。面對外界質疑他心理素質不足、關鍵時刻容易「軟手」的聲浪，諾里斯在阿布達比展現了冠軍級別的冷靜與宰制力，成功擊敗紅牛（Red Bull）車手維斯塔潘（Max Verstappen），奪下生涯首座F1世界冠軍，也標誌著F1正式進入新的時代。賽前，關於諾里斯能否承受巨大壓力的質疑聲浪不斷，甚至有人認為維斯塔潘的存在已成為他的心魔。不過，當燈滅起跑、壓力來到最高點時，諾里斯證明了自己已非吳下阿蒙。比賽初期，他冷靜地控制輪胎磨耗，面對後方駕駛法拉利（Ferrari）的勒克萊爾（Charles Leclerc）施壓，諾里斯展現了極佳的防守節奏。比賽中段，諾里斯在進站換上硬胎後，果斷地在車陣中殺出一條血路，其中包括冷靜處理角田裕毅（Yuki Tsunoda）不規則變線的阻擋。相比2023或2024年的生澀，今年的諾里斯在逆境中展現了驚人的韌性與膽識。雖然維斯塔潘或許仍是本季表現最亮眼的單一車手，但諾里斯憑藉著整季的穩定性與收官戰的鋼鐵意志，這座世界冠軍獎盃拿得當之無愧。諾里斯的隊友皮亞斯特里（Oscar Piastri）在封關戰同樣表現不俗，他在第9彎對諾里斯做出了一次精彩的外線超車，展現了未來的冠軍潛力。雖然這位24歲的澳洲好手最終未能逆轉積分差距奪冠，但他在2025年的表現已足以證明他是未來的一方之霸。幾家歡樂幾家愁，轉隊至法拉利的七冠王漢米爾頓（Lewis Hamilton）則巴不得這個賽季趕快結束。他在賽季末段連續三場排位賽Q1出局，創下生涯最糟紀錄。漢米爾頓坦言對這一年的表現感到憤怒與挫折，他在地面效應時代的賽車適應上始終水土不服。現年40歲的他，只能寄望2026年的規則大改制能讓他重燃競爭力。在車隊積分榜方面，賓士（Mercedes）雖然本站表現平平，喬治·羅素（George Russell）僅獲第5，超級新人安東內利（Andrea Kimi Antonelli）未能得分，但仍靠著先前累積的優勢，成功守住年度車隊亞軍的位置，僅次於稱霸的麥拉倫。此外，作為賽季收官戰的亞斯碼頭賽道再次引發討論。儘管擁有頂級的硬體設施與氛圍，但賽道特性導致比賽過程缺乏超車與戲劇張力。在經歷了如此精彩的一個賽季後，這場略顯平淡的決賽也讓不少車迷感嘆，或許像巴西聖保羅那樣充滿變數的賽道，更適合作為年度最終戰的舞台。