泰柬邊境再度緊張，泰國第二軍區下令，要求四色菊、武里南、素輦與烏汶4府邊境多個村落撤離，起因是泰軍與柬埔寨部隊在四色菊省爆發35分鐘武裝衝突，導致2名泰國士兵受傷。軍方警告情勢具有升高風險，居民應暫時前往指定避難點。軍方指出，衝突發生於7日下午2點15分，當時柬軍率先開火，造成泰國軍方一名下士腿部中彈，另一位一等兵則因子彈擊中防彈背心造成胸部挫傷。泰方隨後依交戰規範回擊，交火於2點50分結束。軍方強調，泰軍「以比例原則回應並完全遵守交戰規範」，目前已提升邊境警戒，並要求居民留在避難所內，避免在情勢未明之下返家。這起衝突發生的時間點敏感，因泰國近期已向聯合國提出要求，希望調查柬埔寨在邊境泰方領土內「廣泛埋設地雷」的情況。該問題已造成多名泰國士兵以及1名中國籍平民受傷，雙邊緊張情勢持續升高。