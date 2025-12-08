我是廣告 請繼續往下閱讀

▲出生於英國布里斯托的諾里斯，2017年加入麥拉倫青訓後迅速崛起，2019年升上F1從「最多頒獎台0勝場」的遺憾，到2025年駕馭MCL39圓夢封王，他的成長之路成為當代車迷最津津樂道的故事之一。（圖／美聯社／達志影像）

2025年F1一級方程式賽車賽季在阿布達比大獎賽（Abu Dhabi Grand Prix）畫下最戲劇性的句點。麥拉倫（McLaren）車手蘭多·諾里斯（Lando Norris）在最終戰以第三名完賽，驚險地以僅僅2分的微小差距，擊敗紅牛（Red Bull）衛冕冠軍維斯塔潘（Max Verstappen），成功加冕年度世界冠軍。這不僅是他生涯首座總冠軍，也讓他成為F1歷史上第35位世界冠軍，更是英國史上第11位獲此殊榮的車手。現年26歲的諾里斯（Lando Norris）出生於英國布里斯托（Bristol），雖然擁有比利時血統，但他始終披著英國國旗出賽。雖然名字叫「Lando」，但他曾澄清這並非致敬《星際大戰》角色。從小家境富裕的他，最初接觸賽車竟是因為父親帶他和哥哥去看卡丁車比賽，加上沉迷於《跑車浪漫旅》系列賽車遊戲，才點燃了他的賽車魂。2017年，他被麥拉倫簽入青訓體系，並在低級別方程式賽事中展現統治力。2019年正式升上F1後，他與西班牙車手塞恩斯（Carlos Sainz）組成了備受喜愛的搭檔，幫助這支老牌車隊逐步走出低谷。諾里斯的F1生涯並非一帆風順。他曾長期揹負著「無冕王」的標籤，甚至一度創下「最多頒獎台卻無勝場（15次）」的尷尬紀錄。直到2024年邁阿密大獎賽，他才終於奪下生涯首勝。那一年，他也曾在賽季中一度威脅到維斯塔潘的霸業，雖然最終功虧一簣，但已為2025年的爆發埋下伏筆。來到2025年，駕駛著全場最強賽車MCL39的諾里斯，在澳洲開幕戰便旗開得勝。儘管賽季後段面臨維斯塔潘的猛烈反撲，以及隊友皮亞斯特里（Oscar Piastri）的強勢挑戰，諾里斯在關鍵的阿布達比收官戰頂住巨大壓力，穩穩守住第三名，將年度冠軍收入囊中。諾里斯的奪冠之路，很大程度上歸功於他獨特的心理素質。面對媒體時，他常表現出自我懷疑與謹慎，甚至被認為有些悲觀。但他認為這正是他的動力來源，「我不需要別人來告訴我做得好不好，我知道自己何時沒發揮出應有水準，這會讓我不開心，進而驅使我改進。」這種「不滿足」的心態，讓諾里斯總是能在逆境中保持清醒，並在關鍵時刻展現出鋼鐵般的意志，最終粉碎了外界對他「關鍵時刻容易軟手」的質疑。賽場外的諾里斯同樣精彩。他在2020年創立了電競與潮牌公司「Quadrant」，經營得有聲有色，更是Twitch上的知名實況主，常透過直播與粉絲互動並進行慈善募款。隨著新王登基，諾里斯與麥拉倫的合約將延續至2027年賽季結束。面對2026年即將到來的大改制，麥拉倫已確定續用賓士（Mercedes）動力單元至2030年。這位新科世界冠軍能否在未來開創屬於自己的王朝，全球車迷拭目以待。