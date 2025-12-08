我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管面臨美國20%對等關稅，越南對美出口依舊強勢成長。越南統計局6日公布數據顯示，今年11月越南對美出口年增22.5%，增幅明顯超越對全球其他地區的15.1%，使得前11個月越南對美貿易順差攀升至1216億美元，超越去年全年1045億美元，創下歷史新高。不過在月增表現上，11月出口較10月減少7.1%，對美出口也下降7.3%，跌幅比10月的2.2%更大，已連續4個月呈現環比下降。越南11月對美貿易順差為106億美元，亦低於10月的118億美元。越南11月整體貿易順差為10億9000萬美元，明顯低於10月的26億美元，顯示越南出口仍高度仰賴美國市場。除了貿易數據，越南外資吸引力亦持續增強。根據越通社報導，今年前11個月外國直接投資（FDI）實際到位資金年增8.9%，達236億美元，是近5年同期新高。外資仍集中於製造業，其中加工製造業占大宗。從投資來源地來看，新加坡以42億9000萬美元居首，占新批金額的26.9%，中國居次，其後依序為香港、日本、瑞典、台灣與韓國。越南財政部長阮文勝指出，雖然FDI維持良好成長，但越南仍面臨全球市場需求降溫、供應鏈競爭加劇等挑戰，未來經濟仍需保持高度警戒。