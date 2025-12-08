我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國合艾洪災逐漸退去，政府開始全面啟動復原工作。泰國總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）日前視察宋卡府合艾市時宣布，已設定14天復原期限，希望清理、市容修復、公設恢復等作業能在2週內完成，讓城市重新回到正常生活軌道。阿努廷先前主持國家防災與減災指揮中心第12區會議，要求各單位強化修復力度、提升跨機關合作效率。他表示，從救災開始至今，各地救援人員展現高度團結，讓復原進度比預期更快。會後，他帶領超過1000名官員與志工前往合艾KimYong市場查看清理情形。他指出，目前最重要的工作是盡速清除退水後堆積的大量垃圾與生活廢棄物，避免再造成衛生問題。泰國官方表示，合艾市區的電力與自來水供應已幾乎全面恢復。接下來的工作重點包括住家、商場、市場與公共空間的環境整治，務必在14天內讓城市恢復正常運作。針對災民補助部分，阿努廷表示，大部分補償金已完成發放，少數案件仍待最終核准，相關單位已接獲指示要加速處理，預計下週可全數發放完畢。他也透露，政府將在週二的內閣會議提出更全面的援助措施，不僅限於宋卡府，其他受影響省份也會一併納入，包括企業扶助、加速保險理賠流程與可能的減稅措施。