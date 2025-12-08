我是廣告 請繼續往下閱讀

斯里蘭卡遭氣旋迪特瓦（Ditwah） 重創，災情持續惡化，當局6日再度發布土石流警戒，因暴風雨持續多日，官方確認死亡人數已攀升至618人，另有209人失聯。近200萬人、約佔全國總人口數10%受到洪水與土石流影響，部分村落目前仍與外界中斷聯繫。這波極端氣候橫掃東南亞與南亞，多地連續2週被暴雨、土石流與洪水吞噬，斯里蘭卡、印尼、馬來西亞、泰國與越南合計已有至少1812人死亡。印尼災情最為嚴重，死亡人數已達916人，仍有274人失蹤，引發民眾上街抗議，要求政府宣布國家級災難。斯里蘭卡災害管理中心表示，暴風雨讓山坡更加鬆動，空軍已出動直升機與運輸機，向中部受困村落進行空投補給。周日緬甸也向斯里蘭卡提供一批救援物資。斯里蘭卡政府指出，全國有超過7萬5000戶住宅受損，其中近5000戶完全毀壞。收容中心人數已從22萬5000人減至10萬人，隨著洪水退去，部分地區開始進行復原。面對巨額重建需求，斯里蘭卡政府上週推出補償方案，並估計重建成本恐高達70億美元。國際貨幣基金（IMF）已表示正審查斯里蘭卡追加2億美元援助的請求，這筆金額將加在原定本月發放的3億4700萬美元撥款之外，屬4年期29億美元紓困計畫的一部分。斯里蘭卡總統迪桑納亞克向國會表示，國家經濟雖從2022年危機中逐步回穩，但無法單獨承受本次災害，必須依靠國際協助。印尼方面，總統普拉伯沃7日再度飛往重災區亞齊省督導救援，他承諾所有橋樑與道路將在1至2週內修復，但示威者批評官員「災後觀光」，只看視察、不解決民生困境。