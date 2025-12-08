我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國呵叻府旺南喬縣近日有遊客在通往薩拉代山觀景台的公路上，拍到一頭幼年老虎悠閒散步。由於老虎可能再次靠近遊客活動區域，他蘭（Thap Lan）國家公園緊急宣布暫時關閉觀景台及通往山頂的道路，並派出專業團隊進山監測，確保人虎安全。園長巴維薩表示，獲報後立即派員確認，研判該老虎約不到2歲，剛離開母虎（編號106號）尋找新領地，屬自然行為。近期該區出現一頭體型更壯碩的成年公虎，搶佔其父虎的地盤，使這頭幼虎必須外出闖蕩，推測這可能是牠首次走到公路附近，因此對車輛毫無戒心。儘管老虎已返回深山，為避免長假人潮增加造成風險，公園仍維持24小時監控。巴維薩指出，成年的野生老虎通常怕人，聽到車聲便會避開，但為避免幼虎習慣在人類活動區域出沒，必須暫時封閉部分園區，引導老虎回到更深的棲地。公園管理處將與東巴耶延山考艾山野生動物研究站合作，觀察2至3天，調整老虎的行進路徑。期間，遊客與居民被提醒切勿進入封閉範圍；若在其他地區發現老虎，應留在車內拍攝並立即通報，勿貿然下車。進入森林時也需結伴同行並保持大聲交談，避免與野生動物遭遇。另外，位於薩拉代山的空軍雷達站也已加入監測行列，軍方每日巡邏，一旦發現老虎，會立刻疏散遊客並提供支援。公園人員已進駐觀景台，全天候監控老虎動向，確保牠能順利回到安全棲息地。