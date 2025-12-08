一級方程式賽車（Formula 1）即將迎來史上最大變革。從2026年賽季開始，未來的F1賽車不僅外觀將煥然一新，連比賽的本質都將徹底改變。國際汽車聯盟（FIA）祭出了一套全面性的2026年新規範，旨在消除現代賽車日益臃腫、難以超車的弊病，打造出一種以「敏捷」為核心的全新賽車概念。從告別車迷熟悉的DRS系統，到引入如科幻電影般的「主動式空氣力學」與電力燃油各半的動力配置，主打「敏捷、永續、競爭性」為核心的全新賽車概念。
賽車有感「瘦身」 靈活度將大幅提升
多年來，無論是車手還是車迷，都對F1賽車日益龐大的體積感到無奈。2026年的新規範終於要扭轉這一趨勢，新藍圖要求賽車必須更小、更輕，目的是讓賽車在彎道中如同舞者般靈巧穿梭，而非笨重地通過。
根據官方數據對比，2026年的賽車將進行顯著的「減脂」工程。最低重量將從現行的798公斤下修至768公斤，減輕了30公斤；軸距從3600毫米縮短至3400毫米；車寬也從2000毫米縮減至1900毫米。此外，前輪與後輪的寬度也分別縮減了25毫米與30毫米。這些改動將使下壓力降低30%，同時風阻也大幅降低55%，讓賽車回歸靈活本質。
2025 vs 2026 F1賽車規格對照表
動力單元革命 電力與內燃機各半
2026年引擎規則的重點無疑是巨大的電氣化推動。這項運動將轉向內燃機（ICE）與電力各占一半的動力分配。傳統內燃機的輸出功率將從約550kW調降至400kW，但電力系統卻迎來爆發性成長，從原本的120kW暴增至350kW，提升幅度接近300%。
此外，昂貴且復雜的MGU-H（Motor Generator Unit - Heat）熱能回收系統將正式走入歷史，取而代之的是更強大的MGU-K動能回收系統，且煞車時的能量回收將翻倍至每圈8.5MJ。
DRS正式退場 「主動式空力」與「手動超頻」登場
最具爭議但也最令人期待的改變，莫過於使用了十多年的減阻系統（DRS）將被取消。取而代之的是「主動式空氣力學系統」，這讓賽車能像變形金剛一樣，根據賽道狀況瞬間改變型態。
新系統分為兩種模式：「Z模式（Z-Mode）」為預設的高下壓力設定，用於過彎時提供抓地力；「X模式（X-Mode）」則是低風阻設定，尾翼元素會打開以極大化直線速度。與過去的DRS不同，X模式不限於超車，車手在直線上無論是否有車流皆可使用。
那麼，該如何超車呢？FIA引入了全新的「手動超頻模式（Manual Override Mode）」。當後車追近前車至一秒內時，將獲得額外的電力釋放權限。當領先賽車的電力在時速290公里後開始衰退時，後方追擊的賽車可以持續釋放350kW的滿功率直到時速337公里，利用這股額外的「電力推進」來完成超車。
F1史上最大車隊洗牌 凱迪拉克正式加入
2026年不僅是技術規則大改，也是車隊版圖重新洗牌的一年。由通用汽車主導、與安德烈提環球車隊合作的 凱迪拉克（Cadillac Racing） 將成為第 11 支車隊，正式加入2026年賽季。這是 F1 史上首次出現由美國主要車廠打造的完整車隊，象徵著北美市場的正式進軍一級方程式賽車市場。
初期凱迪拉克將使用客戶引擎，並計畫在2028年推出自家動力單元。車手陣容方面，車隊已簽下培瑞茲（Sergio Pérez）與 鮑達斯（Valtteri Bottas），盼以經驗帶動新車隊快速成型。
奧迪終於登場 收購薩伯後以純廠隊身份參賽
各界期待已久的 奧迪（Audi F1 Team） 也將在2026年正式上線。奧迪收購薩伯後將以自身品牌出賽，動力單元由德國研發中心負責，而車隊總部仍設在瑞士欣維爾，這代表奧迪將以完整的廠隊規格挑戰梅賽德斯、法拉利與紅牛三大勢力。
哈斯成為豐田GR哈斯 日本汽車工業重返F1
原本的哈斯車隊將迎來全新身份，以 豐田GR哈斯（Toyota GR Haas F1 Team） 名義參賽。豐田將提供技術支援與人力資源，並以 Toyota Gazoo Racing 作為車隊核心品牌。這是繼 2009 年後，豐田再次以直接方式參與 F1 競爭。三支車隊的加入與更名，象徵著 F1 市場吸引力再次提升，也為新規則時代帶來新的競爭組合。
100%永續燃料與安全性升級
為了達成2030年淨零碳排的目標，2026年的動力單元將強制使用100%永續燃料。這種燃料由非食用來源、城市廢棄物或大氣碳捕捉技術製成，確保不會向大氣釋放新的化石碳，這也是讓內燃機在電動化浪潮中得以存續的關鍵一步。
儘管致力於減重，FIA在安全性上卻沒有絲毫妥協。新規範引入了更嚴格的車手保護標準，包括防滾籠（Roll hoop）的負荷測試從16G提升至20G；車鼻採用全新的兩段式設計，防止在撞擊時發生斷裂脫落；車身側面也新增了安全燈號，能清楚顯示停駛賽車的ERS（能量回收系統）狀態，確保賽道工作人員與車手在接近車輛時的安全。
2025 vs 2026 F1賽車規格對照表
|項目
|2025 規格（現行）
|2026 規格（新制）
|變化
|最低重量
|798 公斤
|768 公斤
|減少30公斤（更輕）
|最大軸距
|3600 毫米
|3400 毫米
|縮短200毫米
|最大車寬
|2000 毫米
|1900 毫米
|縮小100毫米
|前輪胎寬度
|305 毫米
|280 毫米
|縮減25毫米
|後輪胎寬度
|405 毫米
|375 毫米
|縮減30毫米
|空氣力學設定
|高下壓力
|低風阻
|下壓力 -30%／風阻 -55%
