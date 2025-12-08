我是廣告 請繼續往下閱讀

項目 2025 規格（現行） 2026 規格（新制） 變化 最低重量 798 公斤 768 公斤 減少30公斤（更輕） 最大軸距 3600 毫米 3400 毫米 縮短200毫米 最大車寬 2000 毫米 1900 毫米 縮小100毫米 前輪胎寬度 305 毫米 280 毫米 縮減25毫米 後輪胎寬度 405 毫米 375 毫米 縮減30毫米 空氣力學設定 高下壓力 低風阻 下壓力 -30%／風阻 -55%

▲未來F1動力單元將採內燃機與電力各半輸出的全新架構，MGU-K能量回收大幅增強至每圈8.5MJ，MGU-H 正式退場，象徵F1史上最大規模的電氣化改革。（圖／取自Formula 1）

▲使用逾十年的DRS將在2026年賽季退場，改由主動式空氣力學系統取代。新機制可在彎道使用高下壓的 Z 模式，以及直線切換至低風阻 X 模式，搭配手動超頻電力釋放，重新定義超車戰術。（圖／取自Formula 1）

▲凱迪拉克（Cadillac Racing）將成為F1史上第11支車隊，由通用汽車領軍、與Andretti Global合作，以純美國血統身份進軍2026年賽季。車隊由培瑞茲（Sergio Pérez）與鮑達斯（Valtteri Bottas）兩位老將負責領航。（圖／取自@MagicRacingDes）

▲2026 新規在安全要求上全面升級：防滾籠耐受提升至 20G、車鼻設計採雙段式防斷裂構造、車側新增 ERS 狀態燈號，確保賽道工作人員與車手在事故後能迅速判讀車輛是否安全。（圖／取自Formula 1）

一級方程式賽車（Formula 1）即將迎來史上最大變革。從2026年賽季開始，未來的F1賽車不僅外觀將煥然一新，連比賽的本質都將徹底改變。國際汽車聯盟（FIA）祭出了一套全面性的2026年新規範，旨在消除現代賽車日益臃腫、難以超車的弊病，打造出一種以「敏捷」為核心的全新賽車概念。從告別車迷熟悉的DRS系統，到引入如科幻電影般的「主動式空氣力學」與電力燃油各半的動力配置，主打「敏捷、永續、競爭性」為核心的全新賽車概念。多年來，無論是車手還是車迷，都對F1賽車日益龐大的體積感到無奈。2026年的新規範終於要扭轉這一趨勢，新藍圖要求賽車必須更小、更輕，目的是讓賽車在彎道中如同舞者般靈巧穿梭，而非笨重地通過。根據官方數據對比，2026年的賽車將進行顯著的「減脂」工程。最低重量將從現行的798公斤下修至768公斤，減輕了30公斤；軸距從3600毫米縮短至3400毫米；車寬也從2000毫米縮減至1900毫米。此外，前輪與後輪的寬度也分別縮減了25毫米與30毫米。這些改動將使下壓力降低30%，同時風阻也大幅降低55%，讓賽車回歸靈活本質。2026年引擎規則的重點無疑是巨大的電氣化推動。這項運動將轉向內燃機（ICE）與電力各占一半的動力分配。傳統內燃機的輸出功率將從約550kW調降至400kW，但電力系統卻迎來爆發性成長，從原本的120kW暴增至350kW，提升幅度接近300%。此外，昂貴且復雜的MGU-H（Motor Generator Unit - Heat）熱能回收系統將正式走入歷史，取而代之的是更強大的MGU-K動能回收系統，且煞車時的能量回收將翻倍至每圈8.5MJ。最具爭議但也最令人期待的改變，莫過於使用了十多年的減阻系統（DRS）將被取消。取而代之的是「主動式空氣力學系統」，這讓賽車能像變形金剛一樣，根據賽道狀況瞬間改變型態。新系統分為兩種模式：「Z模式（Z-Mode）」為預設的高下壓力設定，用於過彎時提供抓地力；「X模式（X-Mode）」則是低風阻設定，尾翼元素會打開以極大化直線速度。與過去的DRS不同，X模式不限於超車，車手在直線上無論是否有車流皆可使用。那麼，該如何超車呢？FIA引入了全新的「手動超頻模式（Manual Override Mode）」。當後車追近前車至一秒內時，將獲得額外的電力釋放權限。當領先賽車的電力在時速290公里後開始衰退時，後方追擊的賽車可以持續釋放350kW的滿功率直到時速337公里，利用這股額外的「電力推進」來完成超車。2026年不僅是技術規則大改，也是車隊版圖重新洗牌的一年。由通用汽車主導、與安德烈提環球車隊合作的 凱迪拉克（Cadillac Racing） 將成為第 11 支車隊，正式加入2026年賽季。這是 F1 史上首次出現由美國主要車廠打造的完整車隊，象徵著北美市場的正式進軍一級方程式賽車市場。初期凱迪拉克將使用客戶引擎，並計畫在2028年推出自家動力單元。車手陣容方面，車隊已簽下培瑞茲（Sergio Pérez）與 鮑達斯（Valtteri Bottas），盼以經驗帶動新車隊快速成型。各界期待已久的 奧迪（Audi F1 Team） 也將在2026年正式上線。奧迪收購薩伯後將以自身品牌出賽，動力單元由德國研發中心負責，而車隊總部仍設在瑞士欣維爾，這代表奧迪將以完整的廠隊規格挑戰梅賽德斯、法拉利與紅牛三大勢力。原本的哈斯車隊將迎來全新身份，以 豐田GR哈斯（Toyota GR Haas F1 Team） 名義參賽。豐田將提供技術支援與人力資源，並以 Toyota Gazoo Racing 作為車隊核心品牌。這是繼 2009 年後，豐田再次以直接方式參與 F1 競爭。三支車隊的加入與更名，象徵著 F1 市場吸引力再次提升，也為新規則時代帶來新的競爭組合。為了達成2030年淨零碳排的目標，2026年的動力單元將強制使用100%永續燃料。這種燃料由非食用來源、城市廢棄物或大氣碳捕捉技術製成，確保不會向大氣釋放新的化石碳，這也是讓內燃機在電動化浪潮中得以存續的關鍵一步。儘管致力於減重，FIA在安全性上卻沒有絲毫妥協。新規範引入了更嚴格的車手保護標準，包括防滾籠（Roll hoop）的負荷測試從16G提升至20G；車鼻採用全新的兩段式設計，防止在撞擊時發生斷裂脫落；車身側面也新增了安全燈號，能清楚顯示停駛賽車的ERS（能量回收系統）狀態，確保賽道工作人員與車手在接近車輛時的安全。