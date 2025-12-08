我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼南蘇拉威西省戈瓦縣近日發生一起引發社會議論的私刑事件。一名47歲男子疑似性侵一名身心障礙女子，消息傳出後引爆村民激烈反彈，最終這名男子遭民眾圍捕並毆打致死，場面失控。警方事後證實案件正在調查中，並已在當地強化維安。根據印尼《羅盤報》報導，男子阿里（Ali）被指於11月30日性侵一名身障女子，受害者被發現時受傷嚴重，精神狀況也受到重大影響。事件迅速在社區傳開，民眾情緒高漲。阿里犯案後逃往親戚家，之後又躲入附近森林。直到12月3日，他疑似因飢餓返回村莊附近覓食時遭村民發現並逮捕。由於阿里平時在當地名聲不佳，常被指涉入偷竊等案件，村民很快便認出他。大量村民隨後以棍棒、石塊與利器對他施暴，現場畫面在網路流傳，可見阿里四肢被綁，周圍數百名民眾圍觀拍攝，場面混亂失控。部分激動的群眾更進一步對遺體施以侮辱行為，事件引發更大爭議。警方表示，已第一時間趕往村落控制局勢，並對整起事件展開調查。官方強調，不論疑犯涉案情節多嚴重，民眾都不應以私刑方式自行處理，警方正強化當地巡邏與安全維護，以避免類似衝突再度發生。