泰國醫美產業近年明顯升溫，在價格親民、服務多元與技術成熟的條件下，整形與醫美已成為許多泰國民眾生活中的「第五要素」。泰國KPS整形外科創辦人蘇梅特醫師表示，目前當地美容整形市場規模約700億泰銖，預估2026年將穩定突破700億泰銖，市場動能依舊強勁。蘇梅特指出，雖然2025年受經濟、政治氛圍與泰柬邊境局勢影響，醫美市場在第3至第4季的成長率可能只落在1％至3％，但跨年前的最後2個月仍會迎來高峰，因年終獎金與長假安排，整體市場仍有望回升，第4季年增率可望達3％至5％。目前最熱門的醫美與整形項目分成兩大類：一是效果明顯的傳統手術，如隆胸、雙眼皮、隆鼻等；二是2025年快速成長的抗老需求，包括拉皮、胸型修復、體雕、體重管理、胃縮減手術、腹部皮膚切除等。以市場量來看，前五大整形類型依序為隆鼻、眼部手術、胸部整形、體形雕塑與拉皮。主要客群仍由Y世代領軍，占整體約五成；X世代偏向抗老項目，重視安全性與醫院級規格；Z世代則喜歡小型項目，如雙眼皮或隆鼻。醫美競爭也愈來愈激烈，蘇梅特指出，2025年的競爭程度將比2024年更白熱化，雖然客量增加，但行銷難度提升。泰國醫美價格帶大多落在8萬至20萬泰銖，消費者重視安全與專業度，診所與醫院也依規模分成三類：低價診所、中型診所與醫院，以及以高標準安全為主的高端醫院。泰國醫美的價格仍遠低於韓國與新加坡，使海外客群具成長潛力。目前KPS的客戶結構中，八成為泰國人，兩成來自海外，依序為中國、紐西蘭、澳洲、阿拉伯地區與東南亞。不過隨著中國本地醫美市場快速擴張，未來赴泰動手術的中國客可能會減少。展望未來， 蘇梅特表示，只要2026年泰國政治與經濟穩定、沒有進一步的國際衝突，加上政府推動醫療旅遊政策，將有助吸引更多外國客戶，進一步推升泰國醫美市場的發展。