我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國北部旅遊大城清邁熱度不減，觀光人潮持續湧入。最新統計顯示，今年1月至10月，清邁接待遊客約935萬人次，年增3.96％，旅遊收入達約877.38億泰銖，增幅4.02％，顯示當地觀光產業正穩步復甦，動能明顯回溫。隨著旅遊旺季到來，清邁涼爽的氣候成為最大吸引力，泰國政府與私部門也同步加速推動全域旅遊計畫，從景區管理、活動安排到安全維護全面升級，期望在2025年持續提升清邁的國際競爭力。交通建設方面，清邁機場正進行大規模擴建工程，目標將年旅客吞吐量提升至2000萬人次。新國際航廈預計2029年完工，而原有航廈將在2033年完成改造，讓清邁具備迎接更多國際旅客的能量。此外，清邁700年紀念體育場也成為媒體焦點。工作小組已完成場地檢查，將作為第33屆東南亞運動會男子足球小組賽場地，首場比賽於12月5日開踢，民眾可免費線上登記入場觀看，預料將再帶起一波觀光潮。這波數據再度為泰國觀光版圖注入強心針，從基礎設施到國際賽事，清邁展現出全面整備的能量，在今年旺季與2025年都有望吸引更多國際旅客走進這座充滿文化與山林魅力的北方城市。