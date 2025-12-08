我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人與洛杉磯湖人今(8)日將對決，但這場比賽卻被多名核心受傷的陰影籠罩。根據NBA美國職籃（National Basketball Association）最新傷兵名單報告顯示，七六人中鋒恩比德（Joel Embiid） 持續受到膝傷困擾，本季多次因傷缺席，近五戰缺席三場本場再度被列入「出戰存疑（Doubtful）」區段，能否登場仍高度不確定。另一方面，前鋒喬治（Paul George） 同樣因左膝不適被列為「出戰存疑」。喬治在上一戰面對密爾瓦基公鹿攻下20分、5籃板與5助攻，是76人最仰賴的外線火力來源之一，但膝傷復發使他能否續戰湖人仍成疑問。若兩大核心同時缺陣，76人將面臨沉重考驗。除了兩位76人球星，費城在邊線與替補也出現人手短缺。側翼烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）持續因左膝扭傷缺陣，瓦特福德（Trendon Watford） 仍因腹內收肌拉傷無法上場。新秀麥凱恩（Jared McCain） 雖仍在右拇指手術後的恢復期，但本戰可望出賽，布魯姆（Johni Broome） 與沙利斯（Hunter Sallis）也皆可上陣。湖人方面，核心前鋒詹姆斯（LeBron James） 因右側坐骨神經痛與左腳關節炎被列為「出戰存疑」，他的出賽情況將於比賽前決定。後場防守大將史馬特（Marcus Smart）則因左側腰椎肌肉拉傷持續缺陣，使湖人在外線防守端仍難以恢復完整陣容。