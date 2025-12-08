我是廣告 請繼續往下閱讀

往年年終假期，新加坡人跨境到馬來西亞新山購物、用餐，幾乎是固定景象。然而，今年節慶季節卻異常冷清，許多商家直言：新加坡客從上個月開始明顯減少，這個年終旺季恐怕是疫情以來最淡的一次。《星報》報導，新山一名咖啡館業者Robin Jian表示，11月與12月向來是當地最繁忙的月份，但今年明顯不同，「新加坡客幾乎不見了，就連周末也沒有回溫」。他估算，新加坡訪客減少至少30％至40％。他指出，令吉走強是最大原因之一，「匯率一向是新加坡消費者最敏感的指標」。除了匯率，近期多變的天氣、交通壅塞，以及外國車輛入境准證（VEP）政策，也讓人流更加低迷。52歲商人S.Sures也感受到差異。他說，客流量最初只是慢慢減少，但屠妖節後跌幅明顯擴大。「今年新山雨勢比往常大，也更難預測，對旅客有明顯影響。」他補充，新山市區多項道路提升工程同時施工，使道路容量下降，塞車與停車問題更嚴重，多重因素交疊，讓整體商圈更顯冷清。來自雪蘭莪州的訪客Raj，上周末造訪新山時也發現新加坡車牌明顯變少。「以前周末到處都是新加坡人，停車位不好找，超市貨架常被掃空，但這次明顯不同。」他說，當地業者普遍認為令吉升值是主因，「新加坡人對匯率非常敏感，匯率一變，入境人數立刻反映」。近期新幣兌令吉匯率落在1比3.17至3.19之間，去年同期則約為1比3.30。對許多新加坡消費者而言，跨境消費的吸引力也因此相對降低。