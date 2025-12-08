我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著麥拉倫(McLaren)車手蘭多·諾里斯(Lando Norris)在阿布達比大獎賽(Abu Dhabi Grand Prix)高舉生涯首座F1世界冠軍獎盃，現場最激動的莫過於一路見證他成長的母親西斯卡·沃曼(Cisca Wauman)。這位冠軍之母在賽後接受訪問時難掩情緒，坦言為了成就兒子的賽車夢，整個家庭做出了巨大犧牲，而她最遺憾的，是錯過了兒子無憂無慮長大的童年時光。當諾里斯(Lando Norris)在亞斯碼頭賽道(Yas Marina Circuit)享受封王的榮耀時刻，他的母親沃曼在圍場內接受《Sky Sports F1》訪問時形容自己「情緒被掏空了，但非常快樂」。她表示這份喜悅不僅是為了兒子，也是為了家人、車隊以及所有支持的粉絲。不過，這條冠軍之路並非只有光鮮亮麗。沃曼回憶道：「真的有很多犧牲。蘭多在7歲時開始接觸卡丁車，到了8歲，他就和哥哥歐利(Ollie)一起比賽。這讓家裡分成了兩個方向，兩個男孩往賽車場跑，而我的另外兩個女兒則往另一個方向發展。」作為母親的她，失去了陪伴兒子度過平凡童年的機會，「所以我錯過了蘭多(Lando)和歐利(Ollie)的成長過程，你知道的，就是那種像個普通孩子一樣的時刻。突然之間，那些光著屁股在花園裡玩拖拉機的日子就結束了。真的結束了。我很想念那些時光，但我的意思是，現在這一切（奪冠）真的太不可思議、太棒了。」在上一站卡達大獎賽錯失提前封王的機會後，壓力一路累積到阿布達比的最終戰。外界好奇這位準冠軍的母親是如何度過這煎熬的一週？沃曼的答案卻意外地「日常」。「其實很簡單，我們飛回了英國的家。我洗了一點衣服、在花園裡做些園藝。星期三我還去看了孫子的耶誕劇表演，然後星期四我們就又坐上飛機回來了。」沃曼笑說，這是非常困惑又短暫的一週，這種平凡的家庭瑣事與高張力的F1決戰形成了強烈對比。儘管試圖保持平常心，但當比賽進入最後倒數階段時，母親的心依然懸在半空中。沃曼回憶比賽尾聲：「最後那幾圈感覺像過了一輩子那麼久。」更讓她緊張的是，在比賽還剩10圈、場上仍充滿變數時，工作人員就通知家屬前往準備慶祝，「我心想：『怎麼會現在就叫我們下去準備？』」她笑著回憶當時的焦慮，「我們雖然到了現場，但心臟真的是七上八下，直到最後一刻都無法平靜。」所幸最終結果圓滿，母子倆在圍場內的深情擁抱，也成為本賽季最動人的一幕。