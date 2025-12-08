我是廣告 請繼續往下閱讀

對於七屆世界冠軍路易斯·漢米爾頓（Lewis Hamilton）而言，2025年F1賽季恐怕是他職業生涯中最想遺忘的一頁。這位英國傳奇車手在今年初帶著全球車迷的期待轉戰法拉利（Ferrari），原本期盼能開啟生涯第二春，無奈整季表現跌跌撞撞，適應不良的問題始終如影隨形。隨著賽季在阿布達比大獎賽以第八名作收，漢米爾頓受訪時毫不掩飾他的疲憊與挫折，直言休賽季只想把手機丟進垃圾桶，徹底與世隔絕。回顧漢米爾頓身披紅軍戰袍的第一個賽季，成績單確實難以令人滿意。除了在中國大獎賽的衝刺賽奪冠，以及在伊莫拉、英國、奧地利與美國大獎賽拿下第四名之外，這位傳奇車手多數時間都在與賽車搏鬥。他坦言自己對於現行的地面效應（Ground-effect）賽車感到極度厭惡，「關於這些車，我沒有任何一點會懷念的地方，就這麼簡單，我一點都不享受駕駛它們的過程。」面對如此煎熬的賽季，漢米爾頓現在唯一的願望就是「徹底消失」。他在阿布達比賽後受訪時語出驚人地表示：「此刻我只期待休假的到來。我要切斷所有連結，不跟任何人說話。這個冬天沒人能聯絡得到我，因為我不會帶手機。」當被記者追問是否過去休賽季也是如此時，漢米爾頓搖頭否認，並展現出堅決態度，「不，以前我也會帶在身邊，但這一次，它（手機）會被我丟進該死的垃圾桶裡。我很期待那種感覺，就像完全從母體（The Matrix）中拔掉插頭、徹底登出一樣。」除了賽場上的掙扎，身為F1頂級巨星所背負的額外責任也讓他感到窒息。漢米爾頓（透露，他迫不及待想暫時逃離那些身為車手必須履行的義務。「到底能斷聯到什麼程度，我試了就知道，但我真的等不及要遠離這一切了。每週都有拍不完的照片和各種瑣事，我期待有一天能完全不必再做這些事情。」這番話也流露出這位40歲老將對於高壓環境的職業倦怠，以及對平靜生活的渴望。