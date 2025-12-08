我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父母當面致歉，他也提到將幫兒子辦理轉學。對此，國民黨立委徐巧芯怒批，這場記者會只是想博取同情，替選情止血，但傷害只會越來越大，而且賴瑞隆口口聲聲說會陪伴孩子，但若當上市長只會更忙，要怎麼陪伴？徐巧芯昨上《週末大爆卦》斷言，賴瑞隆今天出面召開記者會的樣子是想博得外界同情，但她真的同情不起來，因為太多家長、大人自身或其子女都經歷過霸凌，一看到霸凌，心裡就會有共鳴，覺得怎麼會有這樣的家長？賴瑞隆作為一個爸爸已經不及格，作為一個立委，甚至未來還想要選市長？徐巧芯認為，最為嚴重的一點，是賴瑞隆口口聲聲說會陪伴孩子，但沒有說是否退選高雄市長。市長選舉會很忙碌，且若是當選市長，只會比立委忙幾百倍，這樣一來要怎麼陪伴孩子？賴瑞隆這場記者會不僅邏輯不通、自我矛盾，只是為了要替選情止血，在開了記者會後，這件事的傷害恐怕會越來越大。