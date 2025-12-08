周一開工不憂鬱，根據星巴克官網，今（8）日起連續3天咖啡優惠，全台門市爽喝「買一送一」星享成雙好友分享日，最便宜大杯星沁爽55元、美式57.5元、香草星冰樂62.5元；耶誕同步回歸「薄荷風味摩卡」新品開喝。CAMA CAFE表示，年末會員慶咖啡85折可寄杯，官網電商CAMA CAFE風味選物所雙12購物節「買8送1」還送購物金抽冰滴咖啡壺。《NOWNEWS今日新聞》記者整理本周咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握。
今「星巴克買一送一」連3天有星冰樂！大杯55元起 薄荷摩卡開喝
根據星巴克官網，全台門市今起連3天「買一送一」咖啡優惠，星享成雙好友分享，2025年12月8日（一）至12月10日（三），活動期間11:00-20:00 星禮程會員至門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好：
◾️大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（原價110元）最便宜星沁爽
◾️大杯美式咖啡57.5元（原價115元）最便宜咖啡
◾️大杯香草風味星冰樂62.5元（原價125元）最便宜星冰樂
◾️大杯那堤70元（原價140元）最便宜那堤
提醒大家，此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋；限購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、冰淇淋飲品與雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用；本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。
星巴克今暖心回歸「
薄荷風味摩卡」高人氣耶誕飲品，將濃郁摩卡咖啡融合清新薄荷風味糖漿與香醇牛奶，頂端擠入 綿密鮮奶油並點綴拐杖糖碎粒，喝得到醇厚風味散發沁涼薄荷香氣。星巴克新品「薄荷風味摩卡」中杯150元、大杯165元、特大杯180元。
CAMA CAFE：咖啡優惠85折！APP可寄杯跨店取
CAMA CAFE表示，一年一度年末會員慶登場，即日起至12月14日，透過CAMA CAFE APP購買指定咖啡飲品，可享「85折寄杯跨店取」年度最優惠！三種超值組合「買22杯再送3杯」、「買50杯再送8杯」、或「買85杯再送15杯」；指定咖啡豆則「買8包再送1包」優惠。
提醒大家，會員年終慶寄杯優惠，各品項每種寄杯組合限購一組；詳細活動辦法與寄杯適用門市，依官方公告與CAMA CAFE APP說明為主。
CAME CAFE官網電商「CAMA CAFE 風味選物所」雙12購物節優惠，即日起至12月14日，全館咖啡豆與濾掛咖啡推出「買8送1」優惠（
以價低者為折扣品項）；12月31日前成功下單，還可獲得兩個可愛的品牌IP大使「Beano」造型小吊飾（數量有限、贈完為止）。
即日起至12月31日，
購買新品「原豆鮮萃咖啡粒」即贈200元購物金一張， 可於下次購物時使用；凡於12月14日前購買原豆鮮萃咖啡 粒，還可獲得「日本 iwaki 耐熱玻璃冰滴咖啡壺（市價1200元）」抽獎機會，共抽出7位幸運兒。
資料來源：星巴克、CAMA CAFE、CAMA CAFE風味選物所
