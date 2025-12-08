我是廣告 請繼續往下閱讀

▲與會人士合影。（圖／翻攝自臉書）

台南市政府與亞洲台灣商會聯合總會（亞總）7日上午在新加坡簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，宣示建立更直接、高效率的投資服務機制。我國駐新加坡代表童振源親自出席見證，形容這項合作是「台南向海外台商伸出的實質橋梁」，象徵地方政府主動迎接國際資金與產業回流。童振源指出，多年來在亞洲各地與台商互動，深刻感受到海外台商對台灣的情感與連結始終未曾削弱，但實務上卻常因行政程序、資訊斷層與地方政策不一致，使投資計畫受阻。台南此次以制度化方式建立直通市府核心的溝通管道，代表地方政府已做好準備，積極迎接台商返鄉布局。此次「三合一」合作機制主打「直通、快速、雙向」，透過單一窗口，亞總旗下約2.4萬家會員企業可直接與台南市府核心團隊對接，減少跨部門奔波的不確定性。童振源表示，清楚透明的政策訊息與即時掌握產業、土地供給的能力，正是企業最重視的投資關鍵。他也特別提到，行政效率往往是企業最在意的隱形成本。近年台南在投資服務速度上的表現已屢獲肯定，例如台積電在南科周邊所需的14公頃土地，市府僅用三個月便完成整備，在國際投資環境中也屬少見。地方政府願意主動排除障礙，正是吸引資金與人才回流的重要動力。童振源進一步指出，這項合作的長遠價值不只在「引進來」，更在「走出去」。台南在半導體、綠能、精密製造、車用零組件、農產加工與醫療器材等領域具備完整供應鏈，但企業若要跨足國際，仍需仰賴亞總長年累積的亞洲人脈與市場網絡，才能形成真正的雙向加乘效應。展望未來，童振源建議台南市府把握亞總12月10日於新加坡舉行理監事會議的時機，直接設置投資與政策諮詢窗口，蒐集台商在產業、土地與人才等方面的實際需求。他認為，隨著南科產值攀升、沙崙智慧科技城成形，台南正加速走向國際供應鏈核心，而這條更快速、更直通的合作通道，將成為台南躍升國際的重要助力。