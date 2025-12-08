我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現年29歲的史庫柏在2025賽季繳出2.21防禦率、0.89 WHIP、241次三振的壓倒性數據，帶領老虎隊打進季後賽，被譽為當今最具統治力的左投之一。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇隊投手席恩（Emmet Sheehan）可能成為換史庫柏的主要籌碼之一。（圖／美聯社／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）本季休賽期可能迎來一筆震撼級別的大型交易，洛杉磯道奇隊正積極運作，爭取交易底特律老虎王牌左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal）。根據《Marca》英語版與多家美媒報導，道奇已準備祭出驚人籌碼，試圖網羅這位連兩年奪得美聯賽揚獎的頂級投手，補強爭冠最後一塊拼圖。現年29歲的史庫柏在2025賽季繳出2.21防禦率、0.89 WHIP、241次三振的壓倒性數據，帶領老虎隊打進季後賽，被譽為當今最具統治力的左投之一。儘管老虎隊視史庫柏為非賣品，但外界普遍認為——若其他球隊願開出「壓倒性條件」，這筆交易並非不可能。根據ESPN名記者Buster Olney分析，史庫柏團隊已向球團施壓，要求提前簽下大型長約，而他預期史庫柏的要價可能突破山本由伸去年締造的史上投手最高合約（12年3.25億美元）。道奇為了網羅這位「虎王」，據傳願意大膽出手，提出包括5位潛力新星的豪華包裹。根據道奇媒體《Sleeper Dodgers》揭露，交易提案中包括：希恩（Emmet Sheehan，26歲）：右投，已登上大聯盟霍普（Zyhir Hope，20歲）：外野手，道奇農場排名第2弗里德蘭（Alex Freeland，24歲）：內野手，農場第4萊恩（River Ryan，27歲）：右投，農場第9拉辛（Dalton Rushing，24歲）：重砲型捕手，具全聯盟頂尖打擊潛力一旦成局，這將是一筆實質上的「1換5」大交易，被視為道奇「總動員」換王牌的關鍵操作。道奇之所以對史庫柏如此積極，源於現有先發輪值存在不確定性，包括格拉斯諾（Tyler Glasnow）在內的主力投手健康狀況堪憂。若能補進一位像史庫柏這樣具備賽揚等級穩定性的左投，將大幅提升球隊戰力與深度。道奇正在力拚世界大賽三連霸，史庫柏正是他們眼中的「最後一塊拼圖」。目前史庫柏的經紀人為以強硬著稱的波拉斯（Scott Boras），一旦道奇願意同時吞下高額續約條件與龐大交易包裹，這筆超級交易勢必掀起MLB地震。