導演謝升竑過去因華山草原分屍案紀錄片受到關注，接連獲得國際認可，沒想到近來卻被同為導演的前女友（以下簡稱P女）控訴偷拍私密照、家暴以及劈腿，P女因擔心私密照外流，已提出告訴，謝升竑也回應皆為不實指控。謝升竑的前女友P女指控他在交往期間偷拍私密照、家暴以及劈腿同行的T女，根據《鏡週刊》報導，P女目前有穩定交往對象，因擔心私密照外流，已提出民、刑事告訴，將對話紀錄等提供給警方，指控謝升竑觸犯《刑法》中的妨害性隱私以及不實性影像罪，並向法院聲請保護令。不僅如此，T女甚至連絡上P女，向其坦承兩人出軌的關係，還爆料謝升竑曾和其他女性發生關係，並且是在對方沒有同意的情況之下。謝升竑在2018年5月，因執導《草原上，我們開始跳舞》走紅，不僅被入選台北電影節片單，更有影評人稱是當年最期待的電影之一，在紀錄片圈打響知名度。對於P女的爆料，謝升竑回應皆是不實指控，分手也是他主動離開，至於照片是交往時拍攝的，「我也沒有公開，要怎麼說我拍她的私密照？」並表示前女友一系列行為只是分手的報復，相當無奈。