導演謝升竑過去因華山草原分屍案紀錄片受到關注，接連獲得國際認可，沒想到近來卻被同為導演的前女友（以下簡稱P女）控訴偷拍私密照、家暴以及劈腿，P女因擔心私密照外流，已提出告訴，謝升竑也回應皆為不實指控。
謝升竑遭控性騷！導演前女友提告
謝升竑的前女友P女指控他在交往期間偷拍私密照、家暴以及劈腿同行的T女，根據《鏡週刊》報導，P女目前有穩定交往對象，因擔心私密照外流，已提出民、刑事告訴，將對話紀錄等提供給警方，指控謝升竑觸犯《刑法》中的妨害性隱私以及不實性影像罪，並向法院聲請保護令。
不僅如此，T女甚至連絡上P女，向其坦承兩人出軌的關係，還爆料謝升竑曾和其他女性發生關係，並且是在對方沒有同意的情況之下。謝升竑在2018年5月，因執導《草原上，我們開始跳舞》走紅，不僅被入選台北電影節片單，更有影評人稱是當年最期待的電影之一，在紀錄片圈打響知名度。
對於P女的爆料，謝升竑回應皆是不實指控，分手也是他主動離開，至於照片是交往時拍攝的，「我也沒有公開，要怎麼說我拍她的私密照？」並表示前女友一系列行為只是分手的報復，相當無奈。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
