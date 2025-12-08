我是廣告 請繼續往下閱讀

▲店家招牌以及玻璃等炸飛到馬路上，初步研判為瓦斯鋼瓶氣體外洩釀禍。（圖／翻攝畫面）

位於新北市板橋區重慶路即府中商圈的知名連鎖餐廳「定食8」今（8日）凌晨0時許傳出一起氣爆意外，嚇壞附近民眾，也造成現場4女1男受傷，所幸無生命危險，緊急送往醫院治療。警消抵達現場後，於樓梯間發現4支瓦斯鋼瓶，初步研判為瓦斯鋼瓶氣體外洩，才會釀成這起恐怖事件。而事發當下的監視器畫面也曝光了，僅短短2秒的時間，店家招牌及玻璃等瞬間被炸飛到大馬路上，可見當時爆炸威力相當猛烈。據了解，這起事件發生在今（8日）0時許，位於板橋重慶路一棟商業大樓2樓的連鎖餐廳「定食8」，疑似因瓦斯鋼瓶氣體外洩，不斷累積導致爆炸，波及到一旁的「爭鮮」。從監視器畫面中可見，事發當時爆炸威力強，包括牆面、玻璃以及招牌等全部噴飛到大馬路上，餐廳內部更是幾乎全毀，現場一片狼藉。幸虧餐廳晚上9時結束營業，員工也於晚上10時許離開，否則後果恐不堪設想。警消於0時57分獲報後，立即調派29車、88人前往搶救，現場4名女子與1名男子受傷，其中1名女子因傷勢不重拒絕送醫，其餘傷者則被分別送往雙和醫院與亞東醫院治療，詳細氣爆原因還有待進一步調查釐清。由於氣爆發生時為半夜，不少附近民眾在睡夢中被巨大爆炸聲嚇醒，於社群網站Threads上發文，「板橋是有發生什麼事嗎？為什麼我剛剛躺在床上突然一個大震動」、「好嚴重，幸好我早退躲過一劫，希望大家都不會有事」。