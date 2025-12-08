我是廣告 請繼續往下閱讀

丹佛金塊今（8）日作客夏洛特黃蜂，即使陣中兩名先發主力缺陣，仍在當家後衛莫瑞(Jamal Murray)首節狂轟23分的帶領下、以及約基奇（Nikola Jokic）整場28分挹注，終場金塊便以115：106擊敗黃蜂。金塊不僅收下近期的客場10連勝，也讓傷兵滿營、缺少主控鮑爾(LaMelo Ball)的黃蜂吞下敗仗。比賽甫開打，莫瑞便展現了火燙手感，在開賽前5分半鐘內就迅速得分上雙。他展現了多樣化的進攻手段，無論是切入禁區後的靈巧拋投，還是中距離急停跳投，黃蜂防線完全束手無策。眼見莫瑞手感發燙，教練艾德曼(David Adelman)決定讓他在首節打滿。這項調度收到奇效，莫瑞在第一節13投10中，單節狂砍23分，追平了他個人職業生涯單節最高得分紀錄。他在第二節再添4分，半場結束前就已奠定球隊優勢。雖然下半場手感稍有冷卻，全場仍繳出34分的優異成績單，成為金塊獲勝的頭號功臣。面對實力強大的金塊，陣容殘缺的黃蜂採取典型的「下駟對上駟」策略，瘋狂投射三分球。黃蜂看準金塊在第一線防守較為薄弱，且為了保護禁區往往會過度輪轉，導致底角容易出現空檔。這套戰術在比賽初期收到效果，黃蜂在開賽前17次出手中有多達13次是三分球，首節就轟下34分與金塊抗衡。上半場黃蜂總計出手24次三分球，佔了整體投籃的60%。不過，隨著比賽進行，黃蜂的手感逐漸降溫，加上新秀克努佩爾(Kon Knueppel)出現幾次罕見的投籃失手，讓金塊在下半場逐漸拉開比分，鎖定勝局。在輪替陣容方面，金塊教練團此役做出了調整，棄用了納吉(Zeke Nnaji)，改由皮克特(Jalen Pickett)擔任第二陣容的指揮官。皮克特在首節替補上場初期打得較為保守，球權並不多。但隨著比賽進行，皮克特逐漸適應節奏，不僅能空切籃下取分，還把握住三分機會，並送出幾次助攻。他在本季第二多的16分03秒上場時間內，繳出5分、4籃板、3助攻的成績。雖然稱不上驚艷，但在主力缺陣的情況下，他成功穩住了局面，稱職扮演了替補控衛的角色。