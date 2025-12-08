我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國棒球名人堂於今（8）日公布由「現代棒球時代委員會」主導的2025年名人堂投票結果，歷史級強打邦茲（Barry Bonds）與七屆賽揚獎得主「火箭人」克萊門茲（Roger Clemens）則再度鎩羽而歸。（圖／美聯社／達志影像）

儘管美國總統川普力挺，但是對於克萊門茲的禁藥疑慮，仍然讓他再次被擋在「古柏鎮」的大門之前。美國棒球名人堂於今（8）日公布由「現代棒球時代委員會」主導的2025年名人堂投票結果，前舊金山巨人隊強打二壘手傑夫肯特（Jeff Kent）成功入選，而歷史級強打邦茲（Barry Bonds）與七屆賽揚獎得主「火箭人」克萊門茲（Roger Clemens）則再度鎩羽而歸，與名人堂殊榮擦身而過，主要原因仍與其職涯中的禁藥爭議有關。邦茲擁有大聯盟史上最多的762轟紀錄，並曾七度榮獲MVP獎項，其中2001年單季轟出73發全壘打更是驚世紀錄；克萊門茲則擁有354勝、七座賽揚獎、兩次投手三冠王與五次三振王的耀眼履歷。兩人無論從統計還是影響力，早應名列殿堂，但過往禁藥使用爭議持續成為評選上的阻礙。今年的時代委員會由16人組成，包括名人堂球星、球團高層、記者等，入選門檻為75%（即12票以上）。然而，邦茲與克萊門茲得票數都未能達到5票，遠遠未達標，顯示即便換了評選單位，兩人在歷史定位上仍因禁藥問題遭到高度保留。反觀肯特則獲得14票，輕鬆超過門檻，順利入選名人堂。他生涯17個球季效力多支球隊，包含藍鳥、巨人、道奇、太空人與印地安人等，留下2461支安打、377轟、1518分打點、打擊率.290的傲人成績。特別值得一提的是，他身為二壘手所擊出的351支全壘打是該守位史上最多紀錄，曾於2000年榮獲國聯MVP。邦茲與克萊門茲早已在記者協會（BBWAA）長達10年的投票期中未獲入選，轉由時代委員會評估，但結果仍無改變，再次引發外界對於「如何評價禁藥年代球星」的激辯。許多支持者認為，無論是否爭議重重，他們的表現與對棒球的影響無可否認；但也有不少反對聲音認為，名人堂應該維護棒球純潔價值，不能為成績妥協。此番結果顯示，禁藥問題依然是美國棒球名人堂評選中的一道高牆，即使是兩位數據無可挑剔的歷史級巨星，也難以翻越。至於邦茲與克萊門茲是否還有機會入選，只能等待未來幾屆評選是否會有觀念上的轉變。