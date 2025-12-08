我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市貢寮區台2線99公里處今（8日）清晨4時43分許發生一起死亡車禍意外，一輛曳引大貨車於澳底路段往宜蘭方向行駛時，車輛不明原因失控打滑，先撞擊分隔島後再衝到對向車道猛撞貨櫃車，又導致後方2輛貨車及一輛小客車追撞，釀成5車撞擊意外，更造成曳引大貨車駕駛簡姓男子被夾在駕駛座身亡。據了解，當時這名54歲的簡姓男子駕駛曳引大貨車行經台2線99公里處澳底路段時，車輛突然失控撞向分隔島。由於瞬間衝撞力量大，車輛再噴飛撞向對向一名林姓男子駕駛的貨櫃車，而後林男後方同樣駕駛貨櫃車的黃姓男子閃避不及，再度發生追撞，另一輛大貨車及小客車也遭到波及。警消獲報後迅速到場，發現簡男駕駛的大貨車車頭有明顯凹損情形，另簡男被卡在駕駛座明顯死亡。至於林男無大礙，眼睛不適送醫；黃男受有左腳腳趾撕裂傷，婉拒送醫。而這起事故也造成交通受阻，警方立即調派人員進行疏導交通，並前往現場採證、測繪，詳細肇事原因還有待進一步調查釐清。