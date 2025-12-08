我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣即將邁入高齡少子化社會，產業缺工問題日益嚴峻，勞動力結構面臨關鍵轉折。在此背景下，數百名移工及聲援團體7日中午集合於勞動部前，以遊行行動表達對現行制度的不滿，隊伍隨後一路步行前往立法院，訴求核心直指「廢除藍領移工工作年限」。主辦團體指出，台灣已長達33年對藍領移工設下工作年限上限，等同於將勞動力視為可汰換的消耗品，使大量已累積技術與經驗的移工在期限屆滿後被迫離境，形成制度性、結構性的人才流失。此次發動遊行，正是要為長期被忽視的移工留任權發聲，讓「留才」不再淪為口號。移工團體也回顧勞動部自2022年推動的「移工留才久用方案」，原意是透過改善勞動條件，吸引連續工作滿6年的熟練移工轉任中階技術人力。然而，政策推動至今已逾三年，中階移工人數僅占藍領移工總數約4.7%，顯示成效有限。團體更批評，是否能轉為中階，關鍵決定權掌握在雇主手中，移工仍處於弱勢位置。台灣移工聯盟發言人吳靜如表示，現行制度規定藍領移工最長工作年限為12年，許多技術成熟、表現穩定的移工，明明願意繼續貢獻，卻因年限已到只能被迫離台。她指出，中階制度理應是留才工具，卻因申請程序、仲介費用與雇主掌控權，反而讓移工承擔更多剝削風險，在年限壓力下宛如「用完即丟」。此外，勞動部近期公布「跨國勞動力精進方案」，規劃自2026年起，製造業中階技術人力比率上限將由25%提高至100%，也就是企業聘僱的藍領移工可全數為中階技術人才。移工團體質疑，若不先解除工作年限限制，即使移工習得專業技術，最終仍因年限到期被迫轉往其他國家，形同替他國培養即戰力。吳靜如最後強調，33年來的工作年限制度，本質上就是一套將人才推向出口的設計，如今政府雖開始意識到留才重要，卻仍以「補破網」方式推動政策，難以真正止血。她呼籲，若政府真心希望產業穩定、人力永續，就必須正面檢討工作年限本身，否則再多配套，也只是延後下一波人才流失的時間。