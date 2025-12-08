我是廣告 請繼續往下閱讀

台東成功鎮7日上午傳出奪命車禍！一名李姓祖父開車載29歲孫子參加公務員特考，行經台11線116.4公里處時卻突然自撞，兩人雙雙不治。據悉，李男為了照顧祖父母選擇留在家鄉工作，先前在鎮公所擔任約聘人員，盼透過考試轉為正式員工，未料趕考途中意外喪命，消息傳回公所，同事們無不悲痛不已。據了解，7日上午7點多，當時73歲李姓祖父開車載著29歲李男，要到台東市參加公務人員特種考試，怎料行駛到台11線116.4公里處時，不明原因自撞路旁電箱，祖孫倆因此受困車內，警消獲報後到場將兩人救出，發現兩人已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，至於詳細肇事原因有待進一步調查釐清。根據《中央社》指出，成功鎮長謝淑貞透露，李男的祖父曾任公所清潔隊員退休，李男本人則是鎮公所的約聘人員，做個性乖巧憨直且工作能力佳，跟同事互動良好。李男因為想照顧祖父母而選擇留在家鄉任職，未料在準備參加特考當天竟遭逢意外身亡，消息傳出後，親友與公所同仁無不悲痛不捨。