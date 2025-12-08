我是廣告 請繼續往下閱讀

▲即使Kiké趕不上開幕戰，道奇也認為他的防守多樣性與季後賽經驗，正好符合球隊輪換與深度調整的需求。（圖／取自Kiké Hernandez IG，https://www.instagram.com/p/DQkmlpZCZpa/?utm_source=ig_web_copy_link）

根據《The Athletic》等多家美媒報導，洛杉磯道奇隊正在與自由球員內野手赫南德茲（Kiké Hernández）洽談再度簽約的可能性，雙方已展開聯繫並表達續約意願。儘管赫南德茲近期接受左手肘手術，可能無法趕上2026年球季開幕，但其經驗與多功能性仍讓道奇視他為極具價值的戰力，另外其本季僅650萬美元（約合新台幣2億元）的合約也相當超值，是道奇隊能夠負擔的價碼。現年34歲的赫南德茲於本季結束後成為自由球員，並接受了左肘手術，預計復原期將延續至明年初，道奇方面對此已有評估。據報導，即使Kiké趕不上開幕戰，道奇也認為他的防守多樣性與季後賽經驗，正好符合球隊輪換與深度調整的需求。赫南德茲今季例行賽出賽92場，打擊率為.203，貢獻10支全壘打與35分打點。他在季後賽關鍵表現極為搶眼，在對紅人隊的外卡系列戰中打擊率高達5成，並在世界大賽對藍鳥第5戰轟出全壘打、第6戰則貢獻精彩雙殺守備，成為球隊奪下史上首度二連霸的重要功臣。道奇今冬已續約36歲的羅哈斯（Miguel Rojas）與35歲的蒙西（Max Muncy），若再與赫南德茲完成簽約，將讓上季冠軍班底得以延續。報導指出，道奇之所以對赫南德茲如此看重，原因在於其能守遍二游、三壘與外野，是理想的「萬能工具人」，季後又打得特別好。球隊陣中內野手如艾德曼（Tommy Edman）接受腳踝手術、金慧成與弗里德蘭經驗尚淺，在對戰左投時，更可能由赫南德茲頂替蒙西出賽，強化右打配置。根據《Roster Resource》預估，道奇2026年球隊薪資總額約為3億3700萬美元，雖屬高檔，但已較前一季的近4億顯著下降。赫南德茲去年所簽合約為1年650萬美元，若再度簽約，預計也將落在類似水準。報導也指出，在豪華稅與薪資空間考量下，簽下赫南德茲不至於對球隊財務造成過大負擔，反而是低風險、高機動性的補強選擇。赫南德茲近年來深受道奇球迷喜愛，不僅因為他的活潑個性與領袖氣質，更因為他總能在關鍵時刻挺身而出。若雙方完成續約，道奇將再度集結奪冠功臣班底，全力衝刺三連霸。