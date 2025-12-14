我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍建華在《他為什麼依然單身》中飾演一名毒舌設計師。（圖／翻攝自微博@他為什麼依然單身）

▲陳曉為新戲《大生意人》瘦身9公斤。（圖／LINE TV提供）

陰謀與商戰，從溫文儒雅到冷靜果敢、從忍辱負重到背水一戰， 人物弧光極大，導演兼編劇的張挺表示：「劇本完成時， 我心裡只有陳曉這個名字，我甚至沒有找第二個人。」



陳曉感慨：「 古平原若沒有這些磨難，他以為自己只是讀書人。現在才知道， 原來他的能力比他自己想像得更多。」角色的痛感、成長與覺醒， 使古平原迅速成為今年最具討論度的男主之一。



▲趙露思生病後復出之作，獲得觀眾好評。（圖／翻攝自微博@電視劇許我耀眼微博） 4.《許我耀眼》趙露思回歸力作！先婚後愛陳偉霆



趙露思、陳偉霆主演《許我耀眼》 自開播以來持續霸榜OTT平台熱播榜，趙露思飾演心機女主播許妍， 以為陳偉霆飾演的富二代沈皓明真心愛她， 因此不惜編造虛假身世也要嫁入豪門。



殊不知落入男方圈套， 雙方鬥智鬥勇也締造出許多名場面，例如兩人在婚姻基礎破裂後， 仍一起出席拍賣會曬恩愛，機械式應酬片段飆出高點閱， 而趙露思戳破自身謊言，辭去主播職位轉行直播帶貨時遭受非議， 反被豪門婆婆護航，也是觀眾相當喜歡的橋段之一。



▲《臨江仙》中，白鹿（左）與曾舜晞糾纏三世。（圖／LINE TV提供） 5.《臨江仙》白鹿、曾舜晞三生三世虐戀



《臨江仙》以神仙故事作為背景，所有神仙都住在「九重天」，除了神之外，還有所謂的「人修」，人類修行的地方叫「淨雲宗」，白鹿飾演的「四靈仙尊」花如月，和曾舜晞飾演的「大成玄尊」白九思，兩人是由鴻蒙真主孕育出的兩縷真氣，一清一濁、一冷一熱。



兩人鬥了千年，但曾舜晞卻愛上白鹿，白鹿在成婚那日用寒麟匕刺傷曾舜晞心脈，害他被鎮壓百年，但後來曾舜晞衝破封印，把白鹿打得自毀肉身，元神遁逃，在人間躲藏餘生，忍辱負重了300年，也就是這時，白鹿以凡人「李青月」之姿引曾舜晞現身。



李青月在山中採藥時不慎墜落，幸得白九思及時相救， 兩人意外親吻後，李青月立即表示，「我會對你負責」並火速提親， 白九思也毫不遲疑應允，節奏之快是古裝愛情劇中少見的一眼定情、 閃婚成局。



▲《折腰》由劉宇寧、宋祖兒演出，是騰訊今年度熱度最高的戲劇。（圖／翻攝自微博） 6.《折腰》劉宇寧爆紅 先婚後愛宋祖兒



劉宇寧在《折腰》中飾演魏劭，和「小喬」宋祖兒的家族是世仇，多年前因為小喬的祖父失言，害魏劭的祖父、父親、長兄命喪戰場，多年後，兩人藉由聯姻想化解仇恨。兩人雖沒有太多親密戲，但交心的過程也讓許多觀眾大讚有層次，除此之外，189公分的劉宇寧，站在165公分的宋祖兒旁邊，形成最萌身高差，光是站在一起就甜到不行。



▲白敬亭（右）、章若楠（左）主演的《難哄》聲量很高。（圖／翻攝自難哄官方微博） 7.《難哄》爆紅！白敬亭、章若楠虐戀



甜寵劇《難哄》是《偷偷藏不住》的姐妹作，由白敬亭、章若楠主演，兩人分別飾演桑延、溫以凡（小名霜降），兩人高中時就相識，原本要一起念同一所大學，章若楠卻因為家裡的因素，對白敬亭說謊，要他離自己遠遠的，帶著這樣的遺憾，兩人各自長大成人，再相遇，又想起過去的羈絆，無意識地向彼此靠近。



▲《錦月如歌》周也（右）首搭丞磊（左）擦出絕佳CP感。（圖／愛爾達電視 提供） 8.《錦月如歌》周也飾演女將軍 和丞磊征戰沙場



劇情講述周也飾演的何家長女何晏，從小被當成哥哥何如非養大，被迫戴上面具，和肖珏（丞磊 飾）是同班同學，肖珏的父親肖仲武（譚凱 飾）也是兩人的師父，何晏為擺脫家族命運奔赴沙場，卻因兄長回歸，被家族設計，轉換身分後，女扮男裝前往掖州投軍，立志拿回屬於自己的一切，和掖州衛都督肖珏再次重逢的故事。



▲李蘭迪（右）、敖瑞鵬在《朝雪錄》中，戲裡辦案談情、戲外互虧放閃。（圖／iQIYI愛奇藝國際版） 9.《朝雪錄》根本古裝版柯南！李蘭迪美出新高度



《朝雪錄》改編自步月淺妝的小說《權寵之仵作醫妃》， 講述大理寺卿之女秦莞（李蘭迪 飾）憑精湛的驗屍技術，攜手世子燕遲（敖瑞鵬）探破懸案，最終使父親冤屈真相大白的過程。



25歲的李蘭迪氣質出眾，因《你好，舊時光》、受到關注，不過也因此和合作演員張新成傳出戀情，成為圈內公開的祕密，6年過去，李蘭迪和張新成分手，在事業上的成就有目共睹，近幾年的作品都有不錯聲量，包括《流水迢迢》、《濾鏡》等。



▲《韶華若錦》包上恩（右）飾演將門千金明檀。（圖／LINE TV提供） 10.《韶華若錦》包上恩懷疑老公有隱疾！宋威龍「驗明正身」



古裝劇《韶華若錦》由宋威龍與包上恩主演，劇中，宋威龍飾演定北王江緒，乃平定邊疆、 運籌帷幄的一代將帥，為整肅朝中腐敗以身入局， 政治聯姻求娶將門千金明檀（包上恩 飾），並接受女方提議簽署婚前契約，遵守不得逾禮的規定。



因此當被妻子誤會「有隱疾」時， 哭笑不得的宋威龍只好開啟調情模式，相約包上恩一起沐浴， 更床咚對方，直言：「本王過往雖不近女色，但於夫妻之道， 一切正常。」還作勢要脫衣，惹得包上恩臉紅心跳， 高甜曖昧氛圍溢出螢幕，戲外兩人相處也十分逗趣， 自曝私下稱呼對方都叫「龍龍」跟「包包」，CP感十足。





2025年就要過完了，準備迎接2026年之前，《NOWNEWS今日新聞》替大家整理了今年很值得回味的陸劇前10名，都是記者本身自己看過，覺得有趣、好入口的，包括，以及由陳妍希和小19歲周柯宇主演的，但礙於當局嚴禁早戀描寫，《狙擊蝴蝶》有許多高甜吻戲被刪。陳妍希和小19歲周柯宇主演的《狙擊蝴蝶》攻佔Netflix熱播榜，有網友統計開播6集兩人就親了18次，尤其他們相差27公分，當周柯宇捧著陳妍希的臉，甜蜜又羞澀的畫面讓人不忍直視。陳妍希因肉肉臉曾被說是小龍女變小籠包，不過這回在姐弟戀題材中，反而變成她的優勢，讓人幾乎忘記私下的她已經是個孩子的媽了呀！不過因廣電嚴禁「早戀」描寫，劇版不得不將男主年齡調高至19歲，且把資助者改成女主角父親，避免觸及敏感議題，有幾場吻戲遭大幅修改。雖然劇情被迫改齡、刪除大量設定，但核心仍聚焦一名在婚姻中遍體鱗傷的女人，在情感最低潮時接到少年求救，兩人從依靠走向互相救贖。劇中陳妍希飾演遭丈夫背叛的「岑矜」，陷入人生谷底時接到鄉村少年「李霧」（周柯宇飾）的求助，決定將父親資助的他接到城市讀書。兩人日常相處間，她逐漸察覺男孩的深情，而少年也坦白無法忽視對她的依戀，兩人最終走到一起。《他為什麼依然單身》改編自阿部寬主演的日劇《不能結婚的男人》，全劇共16集，霍建華在劇中飾演龜毛設計師俞瑜，年過40還不結婚，10句話內必惹女生生氣，還說結婚像是一種傳直銷。這樣的角色，非常吸引過去總是演高富帥的霍建華，讓他寧願降價也要演出，據悉霍建華此次片酬500萬元（約台幣2200萬元），比《玫瑰的故事》2000萬（約台幣8850萬元）還少了4分之3。全劇以「大齡未婚男女」的感情觀作為主軸，兩個冤家最後發現對彼此的心意，大人式的愛情，讓霍建華少拿6千萬都想演。結局中霍建華邀請朱珠一起生活，留白的收尾方式也非常「大人」。陳曉和陳妍希離婚9個月，近來在主演的古裝戲《大生意人》中飾演被流放到寧古塔的讀書人，飽受折磨，他還為此瘦身9公斤，而陳曉有長達11年的時間，微博封面照都是《神鵰俠侶》楊過的自畫像，這次他將封面改成新戲劇照，也被說是下定決心要澈底斷開陳妍希。陳曉在劇中雖是書生，卻被迫捲進流放、