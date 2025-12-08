麥當勞今（8）日表示，「買一送一」歲末雙享祭優惠倒數2天，本周最新速食優惠麥當勞APP放送11大優惠券，免費送薯條、雞塊、玉米湯，歡樂送也有優惠；預告APP上線兩週年慶優惠搶先看。漢堡王表示，法式芥末豬排堡單點或套餐都「買一送一」、歲末歡慶優惠券「加1元多一件」，《NOWNEWS今日新聞》記者整理最划算速食優惠，本文提供給讀者一次掌握。
麥當勞：週年慶買一送一！免費送薯條、雞塊、玉米湯 歡樂送也優惠
◾️麥當勞「買一送一」歲末雙享祭優惠券倒數！即日起至12月9日（或售完為止），全台門市現場臨櫃或歡樂送優惠都爽吃「買一送一」，電子優惠券點此看。最划算「買一送一」喝焦糖奶茶（冰）、金選美式（熱/冰）、可口可樂、零卡可口可樂、雪碧、檸檬風味紅茶。
早餐「薯餅」兩件59元、「豬肉滿福堡」兩件69元、「現烤焙果」兩件89元、「6塊麥克雞塊」兩件99元；主餐兩件99元組合有麥脆雞腿（原味／辣味）、大薯、6塊麥克雞塊，「四盎司牛肉堡」則是兩件149元；雙人餐209元爽吃指定雙主餐搭配4塊麥克雞塊、中薯、2杯38元飲品。
提醒大家，優惠券倒數2天，雙享優惠限同品項，不可混搭不同品項使用；麥脆雞腿2塊99元優惠限同口味，部位恕不指定、更換。
◾️麥當勞「免費送薯條、雞塊、玉米湯」本周11大優惠券！最新APP全球版門市限定，即日起至12月16日，單點大杯玉米湯「免費送小薯」、單點6塊原味麥克雞塊「免費送小杯玉米湯」、單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小杯玉米湯」、、單點中薯「免費送蘋果派／小薯」、單點麥香魚／麥香雞「免費送小薯」、單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送中杯飲料」。
早餐時段單點經典滿福系列「免費送薯餅」、單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、單點質感焙果／豐盛鬆餅系列「免費送薯餅」，手機點餐限定單筆滿100元「免費送4塊原味麥克雞塊」，歡樂送限定單筆滿350元「免費送6塊原味麥克雞塊」。
◾️麥當勞APP週年慶買一送一！玩主題遊戲、點數回饋5折起
慶祝APP上線兩週年，麥當勞表示，12月17日至2026年1月6日週年慶優惠周周大放送，最多可省1500元起；M Point點數折扣回饋品項全面5折起，爽吃大麥克、勁辣雞腿堡、原味麥克雞塊（4塊／10塊）、冰焦糖奶茶、薯條等人氣單點商品，套餐「主餐搭配中薯＋中杯可樂」75折等。
第一週：12月17日至12月23日，首週活動「週年慶轉出買一送一」。
第二週：12月24日至12月30日，「High翻聖誕翻出新品優惠」。
第三週：12月31日至2026年1月6日，「新年迎滿福刮出好運堡滿足」壓軸優惠。
漢堡王：買一送一、加1元多一件速食優惠！
漢堡王表示，全台門市單點「法式芥末豬排堡買一送一」104元，「法式芥末豬排堡套餐買一送一」也才149元，年末優惠大放送，即日起至售完為止（不適用機場內、科技廠內、兒童樂園門市）。
即日起至12月31日，還有漢堡王「歲末歡慶優惠券」倒數爽吃，4塊雞塊、薯條、薯球等「加1元多一件」，相當於最低48折起；雙堡「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「華鱈魚堡＋脆雞堡」99元起；「1+1自由配」69元；「單人滿足餐」4件組最低49折、109元起，「雙人激省餐」組合189元起，整張優惠券現省2723元吃到年底。
資料來源：麥當勞、漢堡王
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾️麥當勞「買一送一」歲末雙享祭優惠券倒數！即日起至12月9日（或售完為止），全台門市現場臨櫃或歡樂送優惠都爽吃「買一送一」，電子優惠券點此看。最划算「買一送一」喝焦糖奶茶（冰）、金選美式（熱/冰）、可口可樂、零卡可口可樂、雪碧、檸檬風味紅茶。
早餐「薯餅」兩件59元、「豬肉滿福堡」兩件69元、「現烤焙果」兩件89元、「6塊麥克雞塊」兩件99元；主餐兩件99元組合有麥脆雞腿（原味／辣味）、大薯、6塊麥克雞塊，「四盎司牛肉堡」則是兩件149元；雙人餐209元爽吃指定雙主餐搭配4塊麥克雞塊、中薯、2杯38元飲品。
提醒大家，優惠券倒數2天，雙享優惠限同品項，不可混搭不同品項使用；麥脆雞腿2塊99元優惠限同口味，部位恕不指定、更換。
早餐時段單點經典滿福系列「免費送薯餅」、單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、單點質感焙果／豐盛鬆餅系列「免費送薯餅」，手機點餐限定單筆滿100元「免費送4塊原味麥克雞塊」，歡樂送限定單筆滿350元「免費送6塊原味麥克雞塊」。
慶祝APP上線兩週年，麥當勞表示，12月17日至2026年1月6日週年慶優惠周周大放送，最多可省1500元起；M Point點數折扣回饋品項全面5折起，爽吃大麥克、勁辣雞腿堡、原味麥克雞塊（4塊／10塊）、冰焦糖奶茶、薯條等人氣單點商品，套餐「主餐搭配中薯＋中杯可樂」75折等。
第一週：12月17日至12月23日，首週活動「週年慶轉出買一送一」。
第二週：12月24日至12月30日，「High翻聖誕翻出新品優惠」。
第三週：12月31日至2026年1月6日，「新年迎滿福刮出好運堡滿足」壓軸優惠。
漢堡王表示，全台門市單點「法式芥末豬排堡買一送一」104元，「法式芥末豬排堡套餐買一送一」也才149元，年末優惠大放送，即日起至售完為止（不適用機場內、科技廠內、兒童樂園門市）。
即日起至12月31日，還有漢堡王「歲末歡慶優惠券」倒數爽吃，4塊雞塊、薯條、薯球等「加1元多一件」，相當於最低48折起；雙堡「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「華鱈魚堡＋脆雞堡」99元起；「1+1自由配」69元；「單人滿足餐」4件組最低49折、109元起，「雙人激省餐」組合189元起，整張優惠券現省2723元吃到年底。
資料來源：麥當勞、漢堡王