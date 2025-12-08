新北市板橋區重慶路（府中商圈）的「定食8」餐廳，今（8）日凌晨1時許發生氣爆，造成5人受傷。警消獲報趕到現場，在樓梯間找到4隻瓦斯鋼瓶，初步研判是瓦斯鋼瓶氣體外洩導致爆炸，詳細事發原因還待調查。消防署表示，其實瓦斯鋼瓶設計有安全裝置，本身很難爆炸，一般發生爆炸的原因，通常都是瓦斯在密閉空間中洩漏，達到一定濃度又遇上熱源。提醒民眾如果遇到瓦斯外洩，務必要遵守「禁火」、「關氣」、「開窗」與「打電話」保命4步驟。
氣爆波及建物 確認結構後才能續住
府中商圈「定食8」餐廳在今（8）日凌晨1時許發生氣爆，爆炸當下招牌、玻璃碎片四散，周遭一片狼籍，造成5人受傷，新北市長侯友宜稍早表示，目前所有受傷的民眾都已經出院，爆炸的原因消防局在鑑定中，結構技師和區公所鑑定同仁正在一戶一戶調查中，確認鄰近建物損害情況，他已要求成立專案小組，協助被波及的鄰近建物依法求償。而為了樓上住戶安全，目前還是封鎖狀態，等確認建築結構沒有問題之下，才會讓住戶返回居住，目前住戶都有得到安置。
瓦斯鋼瓶難爆炸 消防署揭主因是瓦斯
根據警消初步研判，可能是樓梯間4隻瓦斯鋼瓶，氣體外洩導致爆炸，詳細事發原因還待調查。而家用瓦斯鋼瓶（桶裝瓦斯）很容易爆炸嗎？其實瓦斯鋼瓶很難爆炸，消防署曾在臉書粉專上指出，瓦斯桶設計上可承受50KG/cm2的壓力，遠高於桶內液化石油氣正常狀態時的蒸氣壓（攝氏20度時，蒸氣壓均在8KG/cm2以下）。
如果瓦斯桶受到火災熱度影響，桶內的壓力也會上升，不過只要上升到24KG/cm2，瓦斯閥安全裝置就會跳開，瓦斯就會洩漏出來，避免內部壓力升高，所以發生火災時，瓦斯桶本身也不太會爆炸。消防署指出，真正導致瓦斯氣爆的原因，其實是因為瓦斯在密閉空間中洩漏，累積到一定濃度，又遇到足夠熱源才會爆炸，呼籲民眾使用桶裝瓦斯時，要把瓦斯桶放在屋外等通風良好的場所，避免瓦斯洩漏而發生氣爆。
聞到濃濃瓦斯味怎麼辦？
若民眾在家中聞到瓦斯味，該怎麼處理呢？消防署表示，如果發現家中瓦斯鋼瓶或天然氣管線外洩，一定要遵守保命4步驟，防止災害發生。
📌「禁火」：禁止使用任何火源及電器，不要開電風扇或吹風機來吹散瓦斯，以免發生爆炸。
📌「關氣」：關閉所有瓦斯氣體開關。
📌「開窗」：小心推開窗戶，讓空氣流通，減少室內瓦斯濃度。
📌「打電話」：撥打119並通知瓦斯公司，儘快到戶外避難。
提醒民眾，要配合天然氣公司每2年1次的定期安全檢查，預防災害發生。消防署也曾呼籲，如果民眾是使用桶裝瓦斯，要特別留意瓦斯鋼瓶的檢驗期限，不要使用逾期未檢驗的瓦斯鋼瓶，若發現送來的瓦斯鋼瓶沒有通過檢驗，請消費者拒絕使用。鋼瓶就像汽車一樣，出廠一段時間後要回驗1次，檢驗合格才能繼續使用，像是出廠20年以上的瓦斯桶，因為較老舊，因此需要每2年送驗一次。
