柯志恩強調，家長可以適時當一個緩解者，讓孩子心裡有任何話願意講說出來，這樣行為上可以舒緩很多，「孩子到青春期還願意講心裡任何想跟你講的話，就很阿彌陀佛了」，千萬不能忽略孩子小時候的創傷。

民進黨立委賴瑞隆兒子涉霸凌案延燒，身為教育心理學博士的國民黨立委柯志恩今（8）日表認為，賴瑞隆不可能因為這樣一件事退選，也說選舉與家人應分開討論，她強調自己從政以來始終堅持同一立場，「候選人可以被檢驗，但家人不應被牽扯」。柯志恩今早接受王淺秋廣播節目專訪，柯志恩認為，選舉與家人應分開討論，她強調自己從政以來始終堅持同一立場，「候選人可以被檢驗，但家人不應被牽扯」。柯志恩也說，每個民進黨候選人背後都有派系支援，高雄民進黨看板已經掛一年，都是燒錢的，不可能因為這樣一件事退選，沒有人會這麼脆弱，不管是林岱樺或賴瑞隆，網路罵一兩天就會翻篇，開始進入下一齣了。