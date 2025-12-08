我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新球季威能帝透過經紀人尋求複數年合約的條件，最終樂天桃猿也滿足了威能帝的需求，開出兩年合約之外，薪資條件也不錯，才成功續留這位外籍王牌。

▲留下威能帝後，樂天桃猿目前持續洽談另外一位主戰洋投魔神樂(Marcelo Martinez)，希望可以保留本季最穩定的左、右護法，讓前段先發輪值可以依舊強勢。

▲了解林岱安考慮的重點是對於接下來職業生涯的保障，富邦悍將一開始就提出5+2年合約的構想。

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

今年球季拿下總冠軍的樂天桃猿，喜悅之情並沒有在休賽季維持得太久。像是不續留總教練古久保健二的決定，以及二軍宿舍狀態不理想的問題，都引起許多討論；球員戰力部份，即便留下了有權利行使自由球員資格的內野手林承飛，但也流失了王牌投手黃子鵬，讓明年球季樂天桃猿的戰力大受影響。不過近期樂天桃猿終於有好消息，王牌洋投威能帝(Pedro Fernandez)已與樂天桃猿達成續約協議，新球季將繼續身披酒紅色戰袍出賽。威能帝效力樂天桃猿2個多球季，完全展現其耐投且具備壓制力的特色。即使大量仰賴直球與滑球2種武器，但這2個球種品質與威力都是聯盟頂級；今年甚至他還微調了出手點，讓直球的垂直位移、滑球的水平位移來得更好，都是威能帝本季投得比去年更加出色的原因。懂得利用其優質武器，並且找到方式更加進化，讓威能帝在下半季成為樂天桃猿能打進季後賽、殺進台灣大賽、最終奪下冠軍的最大功臣。2023年威能帝當初剛來到台灣時，過往是牛棚投手底，該季又在3A擔任先發、牛棚兩頭跑的搖擺人，再加上沒有大聯盟資歷，所以簽下的短期合約薪資條件並不突出，大約只有月薪2萬多美元。不過去年與今年威能帝都是樂天桃猿的前段先發輪值，季後身價也水漲船高。新球季威能帝透過經紀人尋求複數年合約的條件，最終樂天桃猿也滿足了威能帝的需求，開出兩年合約之外，薪資條件也不錯，才成功續留這位外籍王牌。中華職棒的外籍洋將若在831洋將大限後續留到球季結束，就必須受制於228條款，原母隊有優先議約權。不過許多洋將經紀人都會透過「主動提及」的方式，向各球團提出想要的合約內容，而威能帝的經紀公司也是採取這樣的方式，在球季結束後直接表達尋求複數年合約，聯盟當中有許多球隊都有得知此訊息。不過這次樂天桃猿沒有錯過優先議約權的優勢，據傳用2年約90萬美元的價格直接留住威能帝，不給其他球隊機會在明年228後開合約的機會。留下威能帝後，樂天桃猿目前持續洽談另外一位主戰洋投魔神樂(Marcelo Martinez)，希望可以保留本季最穩定的左、右護法，讓前段先發輪值可以依舊強勢。據了解，樂天桃猿提出的續約條件同樣具有競爭力，只是目前尚未達成共識，如果魔神樂可以順利回歸，除了可以讓球隊戰力不至於有太大落差，這2名洋將對於台灣環境與隊友們相處都非常適應，對於新球季要挑戰衛冕的樂天桃猿來說，是再好不過的消息。富邦悍將在上周五與自由球員捕手林岱安達成合約共識，雙方簽下7年球員附帶教練約，總值最高5600萬元的大型合約，新球季林岱安將從統一獅轉隊至富邦悍將。林岱安雖是防守型捕手，不過整體的配球、擋球、阻殺，以及與洋將溝通的能力都是頂級，本季也有5轟的長打能力，因此投入自由球員市場後即便是33歲高齡的A級自由球員，需要有較高的轉隊補償又即將步入衰退期，但林岱安依舊獲得許多球隊洽詢。了解林岱安考慮的重點是對於接下來職業生涯的保障，富邦悍將一開始就提出5+2年合約的構想。5年的球員合約對於林岱安很有吸引力，也是自由球員市場上極具競爭力的條件；再加上後續2年的合約選擇權，可視情況讓林岱安繼續球員生涯，或是退居二線選擇薪資保障不錯的教練合約，這些都是富邦悍將一開始就在林岱安爭奪戰領先的關鍵，也讓母隊統一獅想留下林岱安的難度變得非常高，只能強調母隊情感與球隊過往對於退役球員的保障。外傳林岱安的平均月薪超過60萬，但此數字應是將激勵獎金的條件加上去之後才有的水準。實際上，林岱安的平均月薪約在50至55萬，富邦悍將、統一獅跟台鋼雄鷹所開的薪資條件，相差並不會太遠；但富邦悍將除了前面所述的5年保證球員合約、後面有2年的球員或教練合約選擇權，這2個優質條件外，另有其他的津貼補助，讓林岱安要轉移生活圈的不安感、適應新環境的困難度盡量降到最低。所以富邦悍將爭取林岱安的加盟，基本上是一口價到位；而統一獅開給林岱安的整體條件，跟台鋼雄鷹相去不遠，雖然提出了5年合約，但第5年合約是有條件的選擇權，這或許也是對於33歲捕手在職棒後續狀態的考量使然。不過統一獅陣中的捕手深度並不會太差，過去用第2輪挑入的捕手張翔，就是教練團持續關注培養，並希望能逐漸接班一軍捕手位置的重點新秀。本季統一獅就已想找空間給張翔出賽，明年球季他也將獲得更多機會。